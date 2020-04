Se pare că în urma unui articol publicat de site-ul Flux 24, Marcel Vela s-a mobilizat și a rezolvat problema în cel mai scurt timp.

Potrivit articolului, firma care produce Plaquenil, mediamentul care reduce inflamația plămânilor, a dorit să doneze sistemului de sănătate din România un stoc semnificativ, însă sistemul nu a realizat formalitățile.

„In alta ordinde de idei, iata situatii absurde ce pot exista zilele acestea in Romania => firma SANOFI, cea care produce PLAQUENIL (medicamentul atat de mediatizat deoarece reduce inflamatia plamanilor pacientilor in stare grava) de aproape 2 saptamani se „ROAGA” de autoritatile competente (ANM si MS) SA POATA DONA sistemului de sanatate din Romania un stoc semnificativ de PLAQUENIL…si nici pana azi formalitatile nu au fost decise si intocmite pentru a se preda stocul catre UNIFARM ca sa il distribuie catre focare??? Daca aceasta situatie nu aduce a incompetenta sau mai rau, neglijenta criminala, atunci ce sugereaza aceasta situatie” susținea Diaconescu.

Marcel Vela, erou

Se pare însă că la scurt timp după apariție articolului, Marcel Vela a reacționat. Ministrul s-a mobilizat și a rezolvat întreaga situație vineri seară.

„Cred că la 5 sau 10 minute după apariția articolului mi-a dat mesaj ministrul de interne Marcel Vela. Unde, cine blochează?, m-a întrebat. O să o rezolv, mi-a spus. Am crezut că spune de amorul artei. Vineri seară am aflat că s-a rezolvat. L-am criticat pe ministrul Vela atunci când am crezut că e cazul. Acum trebuie lăudat”, spune editorul FLUX 24, Andrei Bădin.

Vineri seară, Ministerul Sănătăţii a anunțat că a primit de la Sanofi România 18.000 de cutii de Hidroxiclorochină, medicament folosit în tratamentul pacienţilor infectaţi cu coronavirus.

„Cele 1.080.000 de doze vor ajunge la peste 45.000 de pacienţi din România”, precizează MS, într-un comunicat