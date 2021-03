Viorica Dăncilă consideră că Liviu Dragnea nu a sacrificat-o atunci când a propus-o ca premier, pentru că a susținut-o și a avut încredere în ea, devenind astfel prima femeie prim-ministru. Cu toate acestea, Dăncilă mărturisește că nu a fost niciodată „un prieten al lui Liviu Dragnea”.

„Nu aş putea spune că m-a sacrificat Liviu Dragnea, pentru că într-adevăr, am venit după nouă ani de Bruxelles, am venit de la un salariu bun, de la o recunoaştere la nivel european, dar să nu uităm că totuşi şi Liviu Dragnea şi partidul, în acel moment mi-a propus să fiu prima femeie prim-ministru şi pentru acest lucru trebuie să le fiu recunoscătoare”, a afirmat, luni seară, Viorica Dăncilă la A7TV, după cum transmite Adevărul.

Fostul premier a precizat că discuțiile privind preluarea funcției nu au fost doar cu Liviu Dragnea, ci cu mai mulți lideri.

„Discuţia pentru postul de prim-ministru a fost nu numai cu Liviu Dragnea, erau mai mulţi lideri. Eu am intrat să discut despre susţinerea femeilor, să fie în următorul guvern mai multe femei, de ce nu o femeie vicepremier, iar atunci colegii mi-au spus în acel moment că este nevoie de cineva care să empatizeze cu românii, cineva care să aibă echilibru şi să creeze acest echilibru şi la nivel naţional şi în partid. (…) În momentul în care mi s-a spus că partidul are nevoie ca să mă întorc în ţară şi să preiau poziţia de premier, bineînţeles că am fost onorată, dar în acelaşi timp mi-am dat seama şi de responsabilitatea pe care o am”, a adăugat Dăncilă.

Aceasta consideră că Liviu Dragnea a avut încredere în toţi premierii pe care i-a propus pentru că altfel ar fi existat discuții în partid.

„Eu cred că Liviu Dragnea a avut încredere şi în Sorin Grindeanu şi în Mihai Tudose când i-a propus şi a avut încredere şi în mine atunci când m-a propus, pentru că altfel probabil existau discuţii în partid, înainte de a se veni cu această propunere. Cred că a avut încredere, Liviu Dragnea mă cunoştea de mult timp, dar nu pot să spun că eram un prieten al lui Liviu Dragnea, că participam la întruniri cu Liviu Dragnea. Nu, nu pot să spun acest lucru. Dar mă cunoştea de mulţi ani de zile. Să nu uităm că amândoi venim de la Teleorman, dânsul a fost prima dată la PD, eu am fost la PSD, ne-am bătut în campaniile electorale. Pe urmă a venit la PSD şi bineînţeles că cunoştea toată activitatea mea politică”, a mai afirmat fostul premier social-democrat Viorica Dăncilă.

