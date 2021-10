Nelu Tătaru a vorbit, la Digi 24, despre numărul real al infectărilor zilnice. Consilierul premierului Florin Cîțu este de părere că numărul real al cazurilor zilnice de coronavirus ar putea fi de 50.000, în loc de aproape 10.000 așa cum arată cifrele oficiale.

Acesta spune că a venit cu mai multe propuneri pentru premier și că economia României nu va mai fi închisă. Acesta a mai spus că există anumite localități cu o incidență mare, dar unde nu sunt respectate măsurile, motiv pentru care este nevoie de verificarea restricțiilor.

”Eu am făcut o analiză și am făcut propuneri premierului. Am spus că este un moment al deciziilor. Nu mai închidem economia. Avem o transmitere în creștere, avem măsuri care nu se respectă, ar trebui mai bine verificate restricțiile, iar evenimentele ar trebui să fie pentru cei care își permit, mă refer la starea de sănătate. Nu vreau să mai închidem un teatru, o nuntă, dar acolo să meargă cei care au cel mai mic risc să transmite în comunitate”, a subliniat Nelu Tătaru.