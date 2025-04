Victor Ponta afirmă că românii vor vota schimbarea, subliniind că anul trecut au fost anulate alegerile, însă acum nu se mai poate împiedica voința populară.

Ponta a anunțat că a pregătit măsuri concrete pentru toate categoriile de români și a decis să nu intre în dispute cu contracandidații săi. În viziunea sa, românii sunt interesați de soluții și realizări, nu de scandaluri politice. El atrage atenția asupra situației dificile a medicilor, profesorilor și IT-iștilor, care trebuie sprijiniți într-o societate ce protejează cetățeanul, nu îl distruge.

„Eu am pregătit câteva măsuri concrete ce trebuie făcute pentru fiecare categorie de români. Am decis că eu să nu mai vorbesc absolut deloc despre contracandidați, românii nu mai vor scandal, vor să știe de ce sunt în stare candidații, ce au mai făcut, nu răspunsuri la atacuri. Eu o să vorbesc despre ceea ce știu să fac, despre ceea ce cred eu că au nevoie românii, nu ceartă și scandalul din ultimul an.

Suntem într-o criză economică și socială mai grea decât în 2010. Guvernul a terminat de mult banii, se împrumută, ori în câteva săptămâni cu voia românilor putem să redresăm România. Medicii, profesorii, IT-știi au dus-o mai rău, trebuie să redevină o societate care protejează cetățeanul, nu îl distruge”, a spus Victor Ponta la România TV.