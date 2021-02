Șeful campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, spune că imunitatea căpătată în urma vaccinării împotriva COVID durează cel puțin un an. Mai mult, dacă se menține ritmul vaccinării, la finalul anului pandemia va fi sub control în România.

Cât durează imunitatea împotriva COVID-19 după vaccin

Studiile până la acest moment arată că răspunsul imun căpătat în urma vaccinului este “cât se poate de bun” timp de opt luni, a declarat dr. Valeriu Gheorghiță, la Digi24.

“Timpul de răspuns imun va fi cu siguranță mai mare de un an”, a transmis Valeriu Gheorghiță.

Medicul a precizat că a doua doză de vaccin este un booster care asigură imunitatea pe o perioadă mai lungă de timp, tocmai de aceea este important ca oamenii să nu renunțe să facă rapelul. Valeriu Gheorghiță anticipează că România va atinge pragul de vaccinare de 70% până în luna septembrie, dacă între timp nu apare o variantă a coronavirusului care să nu răspundă la vaccin. El a ținut să precizeze că vaccinurile actuale s-au dovedit eficiente împotriva tulpinii britanice, chiar dacă aceasta este mai contagioasă.

Pandemia de coronavirus va fi sub control

Valeriu Gheorghiță a mai spus că la finalu acestui an putem spune că avem pandemia de coronavirus sub control.

”Cred că la sfârşitul acestui an vom putea aprecia că această pandemie va fi sub control. Din punct de vedere biologic, acest virus, dacă are timpul necesar să selecteze noi variante virale, acestea pot deveni la un moment dat dominante în circulaţie, însă este un motiv în plus să accelerăm campania de vaccinare”, a spus Valeriu Gheorghiţă la Digi 24.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a mai spus că, sâmbătă, numărul persoanelor vaccinate împotriva coronavirus este mai mare decât numărul celor infectați cu virusul.

„Într-un an de pandemie aproape, s-au înregistrat circa 774.000 de cazuri, cele raportate, desigur, iar în mai puţin de două luni de la debutul campaniei de vaccinarem astăzi avem 771.000 de persoane vaccinate, dintre care circa 550.000 sunt vaccinate cu a doua doză, deci practic cu schemă completă”, a spus Gheorghiță la Digi24.

„Cred că e foarte bine că suntem pe acest drum şi sunt convins că, cu fiecare persoană în parte care se va adresa către un centru de vaccinare, vom reuşi să redobândim controlul asupra vieţilor noastre şi să putem controla noi pandemia”, a adăugat el.