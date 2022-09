Așa-numitele „detașamente de blocare” se referă la militarii ruși care încearcă să se retragă din avansare, iar ceilalți combatanți ruși au obligația de a deschide focul în ei din motiv că nu-și îndeplinesc misiunea pe front. Aceste detașamente au fost create pentru prima dată pe timpul celui de-al doilea Război Mondial, când ex-liderul Uniunii Sovietii Iosif Stalin a dat ordin să se deschidă focul în soldații ruși care se retrag din bătălia de la Stalingrad.

Conform unui comunicat emis de serviciile militare de spionaj din Ucraina, superiorii forțelor armate din Rusia aflați pe câmpul de luptă în Ucraina le-au transmis militarilor din subordine că aceștia riscă să fie împușcați dacă nu-și vor îndeplini atribuțiile și, în mod arbitrar, se vor retrage de pe front.

Ordinul a fost emis în contextul luptelor grele care se duc zilele acestea în zona orașului Bakhmut din regiunea Donețk. La momentul de față, armata rusă bombardează pozițiile ucrainenilor cu scopul de a căpăta controlul asupra regiunii.

Ordinul 222 este, de fapt, ordinul 227 pe care Stalin l-a semnat în timpul celui de-al doilea Război Mondial

Serviciile secrete ale armatei ucrainene au distribuit o conversație dintre doi militari ruși cu privire la „detașamentele de blocare”:

„Haide, niciun pas înapoi…cine fuge va fi închis…Ceilalți rămân pe locurile lor, să le aminiți de ordinul 222.”, se arată în convorbirea militarilor ruși.

Forțele armate din Ucraina au afirmat că așa-numitul „ordin 222” este, de fapt, același „ordin 227” pe care fostul lider al Uniunii Sovietice Iosif Stalin l-a semnat pe 28 iunie 1942 în contextul bătăliei de la Stalingrad. Ordinul interzicea orice retragere din fața inamicului și care prevedea mitralierea, de către detașamente speciale sovietice, a soldaților ruși care fugeau din fața pozițiilor germane.

În Donețk se duc lupte grele pentru eliberarea teritoriului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat ordin ca regiunea Donețk să fie în totalitate eliberată de către forțele ucrainene.

„Sper că, împreună cu organizaţiile internaţionale, cu toţi partenerii noştri, vom reuşi să readucem centrala sub controlul deplin al Ucrainei şi să forţăm Rusia să îşi retragă tot personalul militar şi armele de la centrală. Este nevoie de demilitarizarea imediată şi completă a centralei. Numai Ucraina poate garanta că toate procesele de la centrala Zaporojie se vor desfăşura în conformitate cu standardele şi sub control. Rusia pur şi simplu nu are nevoie de ea”, a declarat Zelenski.