În urma discuțiilor cu oficialii ucraineni, administrația Biden a ajuns la ideea că Ucraina ar putea avea nevoie de echipament militar pentru a lovi Crimeea ocupată de Rusia, indiferent de riscurile pe care le implică o astfel de acțiune, a relatat New York Times, citând mai mulți oficiali americani anonimi.

Rusia a invadat și ocupat peninsula ucraineană Crimeea în februarie 2014, în timpul revoluției care l-a înlăturat pe fostul președinte pro-rus Viktor Ianukovici. Peninsula găzduiește Flota rusă din Marea Neagră și zeci de mii de soldați ruși.

Pe fondul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a promis să recucerească peninsula. Ucraina a vizat, de asemenea, bazele aeriene și militare rusești din Crimeea pentru a împiedica efortul de război al Rusiei.

SUA se arată dispuse să ajute Ucraina să recâștige Peninsula Crimeea

Potrivit oficialilor, administrația Biden consideră acum că, dacă armata ucraineană are ceea ce îi trebuie pentru a amenința ocuparea Crimeei de către Rusia, viitoarea poziție de negociere a Ucrainei va fi mai puternică, a relatat The New York Times.

Oficialii din ambele părți discută despre utilizarea armelor furnizate de americani, cum ar fi sistemele de rachete HIMARS și vehiculele de luptă Bradley, pentru a viza controlul Rusiei asupra unui pod terestru care reprezintă o rută de aprovizionare critică ce leagă Crimeea de Rusia prin intermediul orașelor Melitopol și Mariupol, ocupate de Rusia, se arată în articolul din New York Times.

Cu toate acestea, oficialii au declarat ziarului că președintele american Joe Biden nu este încă pregătit să ofere Ucrainei sistemele de rachete cu rază lungă de acțiune de care Kievul ar avea nevoie pentru a ataca pozițiile rusești din Crimeea. Și, deși oficialii avertizează că riscul ca Rusia să folosească o armă nucleară tactică rămâne în continuare, temerile oficialilor americani că Rusia va folosi una s-au diminuat.

Oficialii ucraineni au insistat mult timp asupra faptului că peninsula Crimeea este o ţintă importantă pentru atacurile lor şi că presiunea militară continuă asupra bazelor ruseşti de acolo ar fi o parte semnificativă a strategiei lor. Oficialii militari ucraineni au discutat, de asemenea, cu oficialii americani despre importanţa creşterii presiunii asupra eşalonului din spate al Rusiei, cel din Crimeea, care sprijină operaţiunile militare ruse din alte părţi ale Ucrainei.

În Crimeea se află flota rusă a Mării Negre, există o importantă bază aeriană, posturi de comandă şi centre logistice care sprijină operaţiunile ruseşti din sudul Ucrainei şi de aceea, peninsula reprezintă un punct de interes major în planurile de luptă ale Kievului.

Ucraina ar putea lansa o contraofensivă împotriva Rusiei

Principalul motiv pentru care forţele ruseşti au reuşit să cucerească teren în sudul Ucrainei anul trecut a fost că au avut sprijin dinspre Crimeea, a recunoscut un oficial american.

Prin decizia de a oferi Ucrainei transportoare blindate Bradley, administraţia Biden s-a apropiat de punctul de a oferi Kievului ceva pentru care înalţii oficiali de la Kiev imploră de luni de zile: ajutor american direct pentru ca Ucraina să treacă la ofensivă, vizând inclusiv Crimeea. Vehiculele Bradley sunt transportoare blindate pentru trupe, echipate cu tunuri puternice de 25 de milimetri şi rachete ghidate ce pot ataca tancurile ruseşti. Ele ar putea fi folosite în următoarele luni pentru a rupe puntea terestră dintre Crimeea şi Rusia.

Prin demonstrarea capacităţii de a lovi în Crimeea, spun oficialii americani, Ucraina ar putea arăta că nu este stabil controlul rusesc. De asemenea, administraţia Biden crede din ce în ce mai mult că lovirea liniilor din spate pe care Rusia le are în Crimeea ar putea afecta grav capacitatea Moscovei de a-şi împinge frontul mai departe în Ucraina, spun oficialii.

„Fără Crimeea, totul se prăbuşeşte”, a declarat Evelyn Farkas, principalul oficial al Pentagonului pentru Ucraina din timpul administraţiei Obama.

SUA va ajuta Ucraina să recupereze Crimeea

Luna trecută, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a reiterat care este politica americană cu privire la Ucraina, administraţia Biden încearcă să ajute ţara să-şi recupereze teritoriul confiscat în timpul şi după invazia rusă de anul trecut.

„Ne concentrăm să continuăm ceea ce am făcut până acum, şi anume să ne asigurăm că Ucraina are ce îi trebuie pentru a se apăra, pentru a respinge agresiunea rusă, pentru a lua înapoi teritoriul care i-a fost confiscat de la 24 februarie”, a declarat Blinken la un eveniment găzduit de Wall Street Journal. Astfel, conform definiţiei lui Blinken, acest teritoriu nu ar include Crimeea.

Această poziţie, spun criticii, a oferit în mare măsură armatei ruse un sanctuar de neatins de unde să atace Ucraina.

„În esenţă, am pus limite Ucrainei, spunând că acest război va fi purtat pe teritoriul vostru şi nu pe teritoriul rusesc. A oferi Rusiei un sanctuar din care să lupte, fără teamă de reproşuri, este absolut absurd. Nu are niciun sens din punct de vedere militar”, a declarat generalul în retragere Philip Breedlove, care era comandantul suprem al NATO în Europa atunci când Rusia a invadat Crimeea în 2014.