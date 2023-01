Liderul cecen Ramzan Kadîrov a lansat o nouă amenințare extrem de dură pe canalul său de Telegram. Kadîrov a susținut faptul că Rusia nu poate pierde nicio luptă și că e de ajuns o simplă apăsare de buton ca întregul război să devină o tragedie.

Liderul Ceceniei s-a arătat convins de faptul că Rusia va câștiga războiul împotriva Ucrainei și va recurge la toate metodele pentru a ieși învingătoare. „Rusia este o mare putere nucleară. Rusia nu poate pierde niciodată în nicio luptă. Putem apăsa butonul – și salam alaikum! Vom merge în rai și ei vor merge în iad.”, a afirmat Ramzan Kadîrov în mediul online.

Kadyrov:

Russia is a great, nuclear power. Russia can never lose in any fight.

We can press the button – and salam alaikum!

We will go to heaven and they will go to hell. pic.twitter.com/SdwYdI8ZWB

— Clash Report (@clashreport) January 17, 2023