Rusia, pericolul nr. 1 pentru Marea Britanie

Secretarul apărării a declarat ziarului The Telegraph că submarinele Rusiei fac înconjurul coastelor britanice, el afirmând că Moscova este „amenințarea nr. 1” la adresa Regatului Unit, scrie telegraph.co.uk

Ben Wallace a dezvăluit că, spre sfârșitul anului trecut, un submarin a fost detectat în apele Mării Irlandeze, el acuzând Rusia că își trimite „regulat” vase spre Marea Britanie. El a spus că apele britanice sunt „regulat vizitate” de vase rusești, adăugând că Moscova a lansat „în mod deliberat o serie de operațiuni îndreptate spre Marea Britanie”.

Vasele rusești sunt depistate în Marea Nordului sau în Canalul Mânecii

Confirmările sunt rare de obicei, dar, anul acesta, cel puțin șapte vase rusești și un submarin s-au semnalat în largul apelor britanice, iar alte 26 de vase și un submarin s-au semnalat în 2020.

Începând din 2013, au existat cel puțin 150 de cazuri când Regatul Unit a detectat vase rusești, iar flota Marinei Regale a trimis deseori câte o fregată sau un distrugător care să le intercepteze sau să le urmărească deplasarea.

În general, vasele rusești sunt depistate în Marea Nordului sau în Canalul Mânecii. Totuși, Wallace afirmă că un submarin rusesc de mare capacitate a fost depistat în Marea Irlandeză la sfârșitul anului trecut, el adăugând că Regatul Unit nu mai văzuse un asemenea submarin „de foarte, foarte multă vreme. S-ar putea chiar să fi fost primul”.

Este pentru prima oară când guvernul confirmă prezența lor în Marea Irlandeză. „Am fost mereu vizitați de nave rusești care spionează, iar acum suntem vizitați regulat de o serie de nave rusești. Am încercat să destindem situația, am încercat o serie de metode, dar deocamdată, până când Rusia nu își va schimba atitudinea, e destul de greu să vedem ce am putea face. Este o țară care a trimis pe cineva să omoare un om în Salisbury”, a mai afirmat el.

Wallace a făcut aceste declarații în momentul când noul portavion al Marinei Regale, HMS Queen Elizabeth, părăsea portul Portsmouth pentru o cursă de 42.000 km spre Extremul Orient.

Într-un interviu acordat ziarului The Telegraph, el a spus că momentul demonstrează că Marea Britanie „revine” ca forță militară capabilă să se implice în operațiuni la mii de kilometri distanță de casă.

Eliberați din UE, ne vom putea întări vechile alianțe, spune Ben Wallace

„Ca susținător al rămânerii, sunt desigur dezamăgit de rezultat”, declarase Ben Wallace în dimineața ulterioară anunțării rezultatelor referendumului cu privire la Brexit, în 2016. „Dar acum este de datoria mea să mă asigur că Regatul Unit pătrunde în rândul lumii și i se alătură”.

După cinci ani și în calitate de secretar al apărării, Wallace exact asta face, încercând să șteargă praful de pe vechile alianțe internaționale pe care, într-un fel, le-a neglijat pe vremea când Regatul Unit era membru al Uniunii Europene.

În centrul reangajării post-Brexit a Regatului Unit în vechile alianțe se află cele două noi portavioane, HMS Prince of Wales și HMS Queen Elizabeth.

Vineri, cînd ne-am întâlnit cu el la Ministerul Apărării, Wallace tocmai se despărțise de vasul Queen Elizabeth, care urma ca sâmbătă să plece în turneul mondial în care avea să străbată 42.000 km.

Wallace consideră că portavionul va fi un „catalizator” care va semnala puterilor lumii că trebuie să se unească și care va întări alianțele.

Pe parcursul călătoriei, care include 40 de țări și care se oprește în Japonia, portavionul va fi vizitat și de secretarul general al NATO.

Portavionul „a dovedit deja că nu este un simplu teren de aterizare. Este un catalizator, un proiect”, a spus el. „Este punctul în care se întâlnesc puterea de forță și cea ușoară, locul unde roata atinge solul. Așadar, plecarea spre Pacific dovedește că noi putem acționa și la 12.000 km depărtare. Asta le arată unor prieteni de-ai noștri, precum Japonia – cu principii comune, cu democrație și cu economii deschise – că avem o legătură comună și că putem acționa împreună, pentru că cea mai mare forță o reprezintă oamenii care împărtășesc aceleași valori. Avem alianțe și avem prieteni”.

Adevăratul public al acestui gen de armament este, desigur, format din inamicii Regatului Unit, iar, în opinia lui Wallace, pentru Regatul Unit, Rusia este inamicul numărul 1.

Wallace are de lansat un avertisment și la adresa naționaliștilor scoțieni care încearcă să se rupă de Regatul Unit.

„Uniunea (Europeană) a fost mediul care le-a permis scoțienilor să atingă un potențial maxim, atît pe plan intern, cât și pe plan militar și în materie de relații externe”, a spus el. „Securitatea Regatului Unit ar fi mai slabă prin separare”.

Sursă foto: Dreamstime