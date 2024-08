Așadar, autorităţile din Rusia au raportat la începutul zilei de vineri un atac ucrainean cu drone pe scară largă asupra regiunii Lipeţk din sud-vestul Rusiei. Aceasta se află la aproximativ 200 de kilometri de graniţa cu Ucraina.

Guvernatorul regiunii Lipeţk, Igor Artamonov, a reacționat. El a subliniat că apărarea aeriană funcţionează împotriva dronelor ucrainene.

De asemenea, Artamonov a declarat că a avut loc o „detonare de obiecte explozive periculoase” departe de structurile civile.

El a spus și că echipele de salvare se aflau la faţa locului. Totuşi, o infrastructură electrică a fost avariată în urma prăbuşirii unei drone. Astfel, au fost provocate întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

BREAKING:

Ukrainian drone swarm strikes the Russian military Airbase Lipetsk.

Large explosions followed by secondary explosions.

Lipetsk is home to a number of Russian Su-34s, MiG-29s, Su-25s and at times 2x Su-57s. pic.twitter.com/0JsYzl4Wbh

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 9, 2024