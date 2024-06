Un atac cu rachete ATACMS a lovit orașul Sevastopol din Crimeea anexată, provocând moartea a trei persoane și rănirea a aproape o sută, conform Ministerului Apărării din Rusia, citat de BBC.

Oficialii ruși afirmă că toate cele cinci rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană, însă una dintre ele a deviat și a explodat în aer deasupra orașului. Ucraina nu a oferit încă un comentariu oficial asupra acestor evenimente.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, apărarea aeriană a reușit să doboare patru dintre rachetele americane ATACMS. Cea de-a cincea rachetă a fost interceptată, dar focosul acesteia a explodat în aer, cauzând pagube considerabile.

Administrația instalată de Rusia în Crimeea susține că atacul a dus la moartea a trei persoane, dintre care doi copii, și a rănit aproape o sută de oameni. Guvernatorul Sevastopolului, Mikhail Razvojaev, a menționat că rănile au fost raportate în localitățile Ucikievki și Liubimovka.

Razvojaev a raportat pe canalul său de Telegram că situația din Ucikievki este critică și toate echipele de urgență disponibile au fost mobilizate. Mai multe persoane au fost transportate la spital pentru a primi îngrijirile necesare. Forțele de urgență locale au fost complet mobilizate pentru a gestiona situația.

Locuitorii din Sevastopol au raportat morți și răniți în urma atacului. Conform canalului Telegram „Crimean Wind”, mai multe ambulanțe au sosit la fața locului, iar drumul spre plajă a fost blocat pentru a permite intervenția echipelor de urgență.

The Ukrainian army used ATACMS missiles with cluster warheads to attack Sevastopol – one of them struck a busy beach where three civilians have been killed, two of them children; dozens of people have been wounded. pic.twitter.com/yE26HHqcnL

