„Un incendiu este în curs într-un depozit petrolier din golful Kazacia (…) Potrivit primelor informaţii, a fost provocat de un atac cu dronă”, a scris guvernatorul rus al oraşului, Mihail Razvoiaev, într-un mesaj pe Telegram citat de AFP, subliniind că nu s-au raportat victime.

Agenţia dpa consemnează şi alte detalii comunicate de acelaşi oficial. Alarma de incendiu este „de cel mai ridicat nivel” – la intervenţie participă 18 unităţi de pompieri, ale căror eforturi vor dura probabil câteva ore. Nu a fost afectată nicio infrastructură civilă, depozitul respectiv fiind de uz militar, şi nu au fost perturbate livrările de carburanţi către oraş.

Guvernatorul susține că incendiul ar urma să fie controlat abia sâmbătă seara.

”Situaţia este sub control”, dă asigurări pe Telegram Razvojaiev. ”Infracturile civile nu sunt ameninţate”, anunţă el.

Miahail Razvojaiev declară agenţiei ruse de presă RIA Novosti că patru cisterne de petrol au fost avariate în acest atac şi ”vor arde”.

Peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014, a fost, de la începutul ofensivei ruse în Ucraina, în februarie 2022, ţinta mai multor atacuri cu drone – aeriene şi navale.

La jumătatea lui aprilie, autorităţile au anunţat anularea sărbătorilor de 1 mai şi 9 mai – data oficială a sfârşitului Celui de-al Doilea Război Mondial în Rusia – în peninsula ucraineană, evocând ”probleme de securitate”.

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2

Sevastopol. The fire in the Gagarinsky district at the oil depot was localized. Firefighters will be able to fully extinguish the fire by 6:00 p.m. According to preliminary data, the cause of the fire was the hit of two Ukranian UAVs in the tanks. https://t.co/vdWyXzGkHv pic.twitter.com/NxaVHA5TTn

— ДражаМ (@DrazaM33) April 29, 2023