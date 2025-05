Romgaz este un pilon al bugetului de stat. Guvernul a încasat 3,88 miliarde de lei în 2024

Romgaz, cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, a avut o contribuție substanțială la bugetul public în anul fiscal 2024, virând către statul român o sumă totală de 3,88 miliarde de lei, potrivit unui raport financiar transmis miercuri Bursei de Valori București (BVB).

Această sumă face din Romgaz unul dintre cei mai importanți contributori din economia românească, în contextul în care securitatea energetică și eficiența fiscală devin teme tot mai stringente pe agenda publică și guvernamentală.

Cum alimentează Romgaz bugetul statului

Din totalul sumei virate la bugetul de stat, cea mai mare parte — 3,286 miliarde de lei — provine din impozite directe aplicate veniturilor, producției și profiturilor obținute de companie. Aceste impozite nu includ însă contribuțiile indirecte, precum taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul personal sau cele aferente proprietăților, ci vizează în mod specific activitatea operațională a societății.

La aceste sume se adaugă redevențe în valoare de 584,5 milioane de lei, aferente exploatării resurselor naturale, și taxe specifice legate de licențiere, înregistrare, închiriere și concesiuni, în cuantum de 18,088 milioane lei.

Cu un rol strategic, Romgaz confirmă importanța capitalului de stat

Romgaz funcționează sub statutul unei companii listate, dar statul român rămâne acționarul majoritar, deținând 70,0071% din capitalul social prin Ministerul Energiei. Astfel, pe lângă impozitele directe și redevențele plătite, statul beneficiază și de dividendele anuale distribuite în urma rezultatelor financiare pozitive ale companiei.

Performanțele Romgaz nu sunt doar de ordin fiscal, ci și strategic. Compania are un rol esențial în asigurarea independenței energetice a României, gestionând un portofoliu amplu de activități: de la explorarea geologică și identificarea de noi zăcăminte, la extracția și furnizarea gazului metan, și până la producția și distribuția de energie electrică.

Romgaz are o prezență bursieră dublă

Începând cu 12 noiembrie 2013, acțiunile emise de Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA sunt tranzacționate pe piața reglementată a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier SNG. În același timp, titlurile companiei servesc drept suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, care se tranzacționează pe Bursa de Valori Londra, ceea ce conferă companiei un grad înalt de transparență și expunere internațională.

Romgaz se dovedește a fi nu doar un lider al industriei energetice, ci și un motor bugetar de încredere, cu o contribuție fiscală considerabilă ce susține programe sociale, investiții publice și funcționarea aparatului de stat.

Această performanță fiscală vine în contextul în care compania și-a intensificat eforturile de modernizare a infrastructurii, de extindere a capacităților de stocare și de dezvoltare a proiectelor strategice, inclusiv în domeniul energiei verzi. Pentru autorități, succesul Romgaz este și o confirmare a rolului strategic pe care companiile de stat bine administrate îl pot juca într-un mix economic echilibrat.