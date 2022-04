România a fost ținta unui atac cibernetic. Rusia a încercat să atace ministerele

Șeful centrului Cyberint al SRI, Anton Rog, a anunțat, în cadrul unui interviu pentru emisiunea ”România, te iubesc”, că Rusia a încercat să atace cibernetic ministere ale statului.

Potrivit generalului, se știa deja data atacului, motiv pentru care informaticienii au fost pregătiți.

”În perioada de începere a conflictului din Ucraina și pe perioada desfășurării lui am descoperit că încă un actor cibernetic statal din agresorul zonei estice și a Ucrainei încearcă să își facă prezența în ministere din Guvernul României. Mă refer la Rusia”, spunea acesta.

Acesta a mai povestit că dacă energia electrică se oprește timp de 3 zile în București, atunci toate benzinăriile nu vor mai putea funcționa, în timp ce fluxurile de aprovizionare vor fi blocate. În plus, într-o zi jumate temperaturile din case vor scădea.

România, o țintă constantă a spionajului cibernetic

Generalul a mai spus că România este atacată constant pe zona de spionaj cibernetic, iar atunci când a fost vorba de atacul Rusiei nivelul de alertă și monitorizare era deja ridicat.

”Pe zona de spionaj cibernetic, România este și a fost atacată constant. Cel puțin, Serviciul Român de Informații a știut ziua în care începe conflictul, pe baza propriilor evaluări și pe baza datelor primite de la parteneri, sigur n-a știut ora și minutul. Ce am făcut , cu mai mult timp înainte, am început să lucrăm în registru de permanentă 24/7, am crescut nivelul de alertă și de monitorizare”, spune generalul Anton Rog, șeful Centrului Național Cyberint SRI.

Rusia a înrolat hackeri

Amintim că Grupul de Analiză a Ameninţărilor al Google că Vladimir Putin a înrolat hackerii ruși pentru un atac cibernetic asupra rețelelor oficiale NATO și a armatelor statelor europene de pe Flancul Estic.

Grupul de Analiză a Ameninţărilor al Google nu a explicat exact ce armate europene au fost atacate direct de „campanii de phishing a acreditărilor” lansate de un grup rus numit Coldriver sau Callisto.

„Aceste campanii au fost trimise folosind conturi Gmail nou create către conturi non-Google, astfel încât rata de succes a acestor campanii este necunoscută”, scrie în raportul Google.

Coldriver/Callisto a atac direct un Centru de Excelenţă al NATO, a adăugat Google, fără să ofere detalii suplimentare.

Alianța Atlanticului de Nord nu a comentat raportul emis de Google, relatează agenția de presă Reuters. „Vedem activitate cibernetică rău intenţionată în fiecare zi”, a transmis NATO.