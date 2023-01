Mircea Badea nu crede că România va intra în Spațiul Schengen

În timpul emisiunii TV „În gura presei” de pe Antena 3, Mircea Badea a spus de ce crede el că România nu va intra în Spaţiul Schengen prea curând.

Potrivit spuselor sale, țara noastră nu va intra în zona de liberă circulație din Europa pentru că nu ne respectă nimeni, iar oficialii guvernamentali nu fac nimic pentru a schimba acest lucru.

„Știți de ce nu intrăm? Pentru că nu ne respectă nimeni! Pentru că în primul rând noi nu ne respectăm pe noi și nu suntem așadar demni de respect.

Pentru că nu suntem în stare, de fapt, de nimic în afară de how, how, au how, după care sluj și atât. Asta e tot ce știm să facem. Asta e tot ce putem să facem. Asta e tot ce vom face și în continuare.

Deci, nu intrăm în Schengen pentru că e un club select și românii nu au ce să caute în clubul ăsta select. Lăsați orice alt argument. Nu intrăm în Schengen pentru că nu ne respectă nimeni. Şi pe bună dreptate pentru că suntem de vină.

Adică avem partea noastră uriașă de vină în asta cum nu ne respectă. Noi nu suntem în stare să ne apărăm minim românii, limba latină în marea slavă. Slava”, a declarat prezentatorul TV la Antena 3.

Președintele Austriei și-a exprimat în mod public sprijinul pentru aderarea României la Spațiul Schengen

Declarația sa a fost făcută la scurt timp după ce preşedintele României, Klaus Iohannis, a avut o convorbire telefonică cu preşedintele Republicii Austria, Alexander Van der Bellen, la iniţiativa părţii austriece.

Klaus Iohannis i-a transmis omologului său că votul negativ exprimat de Austria în cadrul reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) privind aderarea României la Spaţiul Schengen a produs dezamăgire în rândul cetăţenilor români.

Preşedintele României a arătat că acest vot a fost cu atât mai dificil de înţeles cu cât nu reflectă bunele relaţii existente între cele două ţări şi cooperarea strânsă în multiple domenii, inclusiv cel al afacerilor interne, şi nici nu reflectă realitatea legată de sursa problemelor invocate de Austria privind migraţia ilegală”, a transmis, joi, Administraţia Prezidenţială.

Klaus Iohannis a exprimat deschiderea autorităţilor române de a lucra împreună, în plan bilateral şi european, pentru a implementa soluţiile identificate pentru reducerea migraţiei ilegale pe ruta balcanică, răspunzând astfel preocupărilor ridicate de Austria. El a evidenţiat faptul că România este şi va continua să fie un furnizor de securitate şi va proteja în continuare în mod eficient frontiera externă a Uniunii Europene, în interesul tuturor cetăţenilor europeni, aşa cum a făcut-o şi până acum.

De altfel, aceste propuneri şi disponibilitatea părţii române de a contribui cu soluţii au fost prezentate în mod repetat autorităţilor austriece. În urma discuţiei avute, Klaus Iohannis a decis retrimiterea la Viena a ambasadorului României, chemat în ţară pentru consultări în data de 9 decembrie 2022. Acest demers reprezintă un gest de deschidere a României pentru identificarea unor soluţii constructive şi de facilitare a unui dialog dinamic pe toate canalele disponibile.

„Preşedintele României a mulţumit pentru sprijinul exprimat public de Preşedintele Austriei pentru aderarea ţării noastre la Schengen şi a arătat că mesajele numeroase de susţinere venite din partea mediului politic, economic şi social din Austria sunt semnale clare că locul României este în Schengen şi că va putea fi identificată o soluţie.

Astfel, Preşedintele Klaus Iohannis a evidenţiat interesul direct şi prioritar al ţării noastre ca poziţia actuală a Austriei să fie schimbată cât mai curând posibil, guvernul austriac să adopte o atitudine constructivă şi îndreptată spre cooperare, astfel încât obiectivul de aderare a României la Schengen să fie atins anul acesta”, scrie într-un comunicat de presă.