Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat sâmbătă că România a intrat în sezonul rece având rezerve de gaze naturale la un nivel record, datorită investiţiilor realizate în capacităţile de stocare.

Oficialul a precizat că depozitele de gaze au fost umplute până la 103% din capacitatea maximă, incluzând rezerva tehnică, iar în prezent nivelul stocurilor este de aproximativ 70%, ceea ce asigură un avantaj semnificativ faţă de anii precedenţi.

„Tocmai că am putut să accesăm acea rezervă, datorită unor investiţii în plus. Acum, pe nivelul actual, undeva la 70%, oricum stăm mai bine decât am stat”, a indicat ministrul.