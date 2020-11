România trece prin clipe cumplite din cauza pandemiei. Zilnic, sunt descoperite alte mii de cazuri, iar orașele și localitățile care intră în carantină sunt din ce în ce mai multe.

Ne bagă din nou în case?!

Mai mult, cercetătorul Octavian Jurma spune că România va atinge la începutul lunii decembrie un total de 500 cazuri de COVID, în situația în care nu se va menține platoul de 10.000 de infectări zilnice.

Problema este că numărul nu trebuie să se dubleze și să ajungă la un milion de cazuri. ”La sfârșitul lunii octombrie, am ajuns la 240.000 de cazuri în total de când a început pandemia, iar într-o lună am dublat. Noi vom ajunge la 500.000 de cazuri în prima săptămână din decembrie, indiferent ce facem.

Întrebarea este ce să facem să nu intrăm în următoarea perioadă de dublare, care va fi, evident, de la 500.000 la un milion și nu cumva să ajungem acolo”, a declarat dr. Octavian Jurma, conform gândul.ro.

Cercetătorul mai spune că dacă România ar fi intrat în lockdown, în prezent am fi avut sub 2.000 de cazuri. Acesta a dat drept exemplu alte țări din Europa care au apelat la restricții dure pentru a scădea numărul de infectări zilnice.

„Dacă am fi intrat și noi în lockdown, am fi ajuns azi la sub 2.000 de cazuri și am fi ajuns sub 1000 de cazuri de sărbători. Acest lucru este acum un vis frumos pe care nu îl mai putem atinge” , susține acesta.

„E arătat cu degetul tratamentul cât e de rău, dar nu se prezintă beneficiile. Eu am întrebat pe pagina mea: ce preferați, carantină acum și să avem sărbători mai liniștite sau acum să stăm liniștiți și să fim în carantină de Crăciun?

Pentru că este inevitabil că următorul guvern nu are cum să meargă înainte. Este doar o pasare a răspunderii de la acest guvern la următorul. El va trebui să debuteze cu o carantină generală, nu are de ales” , susține cercetătorul.

”Dacă vrem să stăm puțin în carantină, trebuie să intrăm mai repede, așa cum a făcut Slovacia. Slovacia a luat aceste măsuri la 1000 de cazuri. E adevărat că populația ei nu este mare, dar în București sunt 1000 de cazuri, la o populație pe jumătate și nu se intră în carantină”, a explicat dr. Octavian Jurma.