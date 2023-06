Luni, Csaba Astalos, președintele CNCD, a subliniat importanța implementării unei legi a salarizării coerente și unitare, în loc de a permite ca aceasta să fie anulată la scurt timp după ce a fost publicată în Monitorul Oficial din cauza diverselor scurtături. El a subliniat că acesta a fost motivul care a stat la baza grevei actuale din învățământ, deoarece plasarea angajaților pe scara salariilor a fost prelungită de ani de zile, ceea ce a dus la disparități semnificative între aceștia.

”Toată lumea vorbeşte de reforma administraţiei publice centrale şi locale, asta nu se face în an electoral. (..) Noi nu facem niciodată, suntem mereu în an electoral. Nu facem aceste reforme care ar fi absolut necesare şi da, trebuie să spunem că în tot acest sistem sunt mari inechităţi”, a declarat preşedintele CNCD în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News.

Sistemul de salarizare nu mai este unitar de ceva timp

El a precizat că implementarea legii unice de salarizare a avut loc în 2017, stabilind o grilă echitabilă și uniformă în tot sistemul public. Cu toate acestea, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la introducerea ulterioară a unor facturi suplimentare la fiecare lună sau două, care au acordat prime de complexitate suplimentare de 25% pentru instituția X și de 30% pentru instituția Y.

”Tot acest sistem unitar de salarizare nu mai este demult unitar, s-a dat totul peste cap şi este o inechitate majoră. Prorogăm implementarea acestor termene din legea unică de salarizare şi de aceea am ajuns unde am ajuns cu greva în educaţie, pentru că s-a prorogat ani de zile aşezarea pe grilă a acelor angajaţi din sistemul de educaţie şi atunci discrepanţele au fost foarte mari între salariaţi. Şi am un funcţionar public care este pe funcţie de execuţie într-un minister şi are salariul mai mare decât un secretar de stat, de exemplu, care este ordonator principal de credite. Nu este în regulă, nu este echitabil din punctul meu de vedere”, a explicat Astalos.

Csaba Astalos a subliniat importanța de a avea o lege a salarizării unitară și coerentă, care să rămână intactă după ce este publicată în Monitorul Oficial, fără a fi subminată de diverse scurtături și proiecte de lege suplimentare care introduc bonusuri inventate. El a menționat în mod special ca exemplu bonusul de complexitate și și-a exprimat rezervele cu privire la acordarea unui bonus de doctorat, în cazul în care i s-ar cere opinia.