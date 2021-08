România are grave probleme economice! Fostul premier Victor Ponta spune că o să plătim cu toții pentru actualele politici ale Guvernului Cîțu.

Iar șeful Guvernului este mai preocupat de lupta internă din PNL cu Ludovic Orban, decât de guvernare, acuză Ponta.

România are grave probleme economice! ”Prețurile au explodat, importurile au explodat. Noi nu mai producem”

Victor Ponta a declarat că România are probleme economice grave, precizând că toţi banii pe care Florin Cîţu îi împrumută se duc pe importuri.

Fostul premier îl acuză pe Florin Cîţu că este preocupat de cât de mult a băut Ludovic Orban, în loc să îl preocupe situaţia din ţară.

”Viața reală, cea adevărată nu ține cont de campania din PNL. Prețurile au explodat, importurile au explodat. Noi nu mai producem.

Lumea întreabă unde sunt banii pe care îi împrumută Cîţu. Se duc pe import, la fel se întâmplă și cu energia. Noi ne împrumutăm ca să-i dăm înapoi în aceeași zi. Sunt probleme grave economice. Cu cine să discuți?

Domnul Cîţu spune cât a băut Orban la Guvern, domnul Orban zici că acum s-a născut, că e născut din spuma mării, de fapt uităm că a fost premier anul trecut.

Sigur că o să plătim toți, dar de unde. Există o notă de plată care vine”, a declarat fostul premier, potrivit romaniatv.net.

”Eu știu cine e în spatele doamnei Armand și câți bani sunt, e greu”

Fostul premier susține că Sectorul 1 este plin de șobolani şi gunoaie, aşa cum nu a mai fost niciodată. Ponta este revoltat de faptul că primarul Clotilde Armand nu a făcut nimic într-un an de zile de mandat.

”La Sectorul 1 avem un primar nou, care de un an de zile nu face decat scandal. Şobolani mai multi nu au fost niciodată, gunoaie nu au fost mai multe niciodată, parcari blocate nu au mai fost. Ea face scandal. Daca ai mai mult de un neuron te saturi de scandal si vrei sa se intample ceva.

Înteleg ca Doamna Clotilde era preocupata de starea de urgenta în vacanta, pe plaja. De acolo a vrut sa o prelungeasca. Daca era vreun primar PSD, îl spânzurau cei de la USR”, a declarat fostul premier, conform sursei citate.

Referitor la fraudarea alegerilor locale, Victor Ponta a declarat că sprijină iniţiativa PSD de a strânge semnături pentru demiterea primarului din Sectorul 1.

”Cred ca trebuie facut acest demers, daca nu-l facem inseamna ca suntem complici cu doamna Clotilde Armand. Sunt sigur ca s-au mai furat alegeri în Romania, dar nu am avut filmari.

Dragnea a fost condamnat pentru ca a indemnat lumea sa iasa la vot, nu ca a fraudat alegeri, tot in Romania, in centru Bucurestiului, ne manancă sobolanii. Eu stiu cine e in spatele doamnei Armand si cati bani sunt, e greu.

Ma astept ca si PNL sa sustina acest demers şi sa stranga semnaturi pentru demiterea doamnei Armand. Eu cred ca este si in interesul PNL ca situatia de la Sectorul 1 sa nu ramana asa cum este acum”, a mai spus Ponta.