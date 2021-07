Într-o postare pe pagina personală de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta, se alătură scandalului privind scumpirile din transportul comun din București. Mai exact, Ponta susține că de la 1,3 lei, biletul de autobuz și de tramvai a ajuns la 3 lei, deși edilul spunea că nu vor exista astfel de scumpiri.

Totodată fostul premier susține că nu există nici soluții pentru traficul din București, nici drumuri mai largi, nici semafoare coordonate, însă prețurile contiuă să crească.

”Acum am inteles: de la 1,3 lei la 3 lei biletul de autobuz si tramvai / de la 2,5 la 3 lei metroul ; dar preturile NU cresc – ne asigura oficialii Bucurestiului! Dvs ati inteles ?

Eu am inteles ca pentru traficul rutier din Bucuresti nu exista nicio solutie – nici drumuri mai largi, nici parcari mai multe , nici taxe pentru masinile poluante, nici ridicarea masinilor “nesimtitilor” care blocheaza intersectii , nici semafoare mai bine coordonate, nici macar politisti locali care sa ajute la dirijare in orele de varf . NIMIC”, scrie Ponta pe Facebook.

Victor Ponta, acuzații dure la adresa lui Nicușor Dan

Liderul Pro România a mai adăugat că în cazul în care fostul primar al Capitalei, Gabreila Firea nu ar fi luat autobuzele noi din Turcia, bucureștenii se chinuiau și acum cu cele vechi.

Victor Pona a ținut să lanseze și o serie de acuzații dure la adresa primarului Nicușor Dan, dar și la adesa primarului Sectorului 1 Clotilde Armand, care a reușit să umple centrul Capitalei de ”șobolani și gunoaie”.

”Acum, in plus, ca sa “ajutam” traficul rutier – se scumpeste si transportul in comun ! Acolo unde, daca nu lua Firea autobuzele din Turcia pentru care a fost injurata non stop, mergeau oamenii si acum cu alea de pe vremea lui Halaicu !

Stiu – PSD este de vina – chiar daca PSD nu mai conduce acum nici Sectorul 1 ( plin de sobolani si gunoaie) nici Primaria Generala unde nimeni nu stie daca mai exista Primar ! Dar totul este bine – sa dormim linistiti – EI vegheaza pentru noi.”, smai crie Victor Ponta.