Roberta Metsola a spus că Parlamentul European a fost alături de România de la început. Potrivit acesteia, țara noastră are dreptul de a face parte din spațiul Schengen.

Întrebată dacă este posibil să convingă Austria la Congresul PPE, Roberta Metsola a răspuns:

„Sunt foarte încrezătoare, hai să spunem prudent de încrezătoare, că am ajuns în sfârșit la acel punct în care toate țările vor spune da intrării României și Bulgariei. De asemenea, am încredere în președinția belgiană care se ocupă în prezent de negocieri. Așadar, ultimele zile…

Președintele Parlamentului European a spus care sunt cele mai mari pericole privind alegerile europene.

Potrivit Robertei Metsola, este necesar să se atragă tinerii care sunt interesați să voteze, dar care au cunoștințe mai limitate despre politica europeană. Aceasta spune că ei pot percepe Bruxelles-ul ca fiind departe și pot avea impresia că politica nu este întotdeauna benefică. Ea a exprimat intenția de a-i convinge că realitatea este opusul acestor percepții.

Cât despre extremism, președintele Parlamentului European a spus:

Întrebată dacă cetățenii europeni simt ce face Bruxelles-ul pentru ei și ce face, de fapt, Uniunea Europeană pentru ei, Roberta Metsola a răsăuns:

Trebuie să arătăm care este costul propunerilor noastre. Trebuie să ne pese acolo unde se dovedeşte că poate am mers puțin prea departe, prea repede. Sau unde am creat inegalități între o țară și alta. iar acest lucru necesită mult efort”.

Potrivit acesteia, este nevoie, de asemenea, de muncă din partea membrilor Parlamentului European.

Realizatoarea Sabina Iosub a afirmat că în Uniunea Europeană există un dezechilibru între țările situate în partea de est a Europei și celelalte state membre. Atunci când se analizează persoanele care ocupă poziții de vârf, spune aceasta, ridică întrebarea dacă ar trebui să existe sau există deja o reprezentare adecvată pentru o persoană din România, de exemplu.

Întrebată dacă își dorește un nou mandat în fruntea Parlamentului European, aceasta a răspuns că acest lucru trebuie să îl decidă alegătorii săi.

În cadrul Congresului PPE, se va face un anunț privind susținerea candidaturii Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat de președinte al Comisiei Europene. Întrebată cât de important este faptul că acest lucru se va întâmpla la București, Roberta Metsola a răspuns:

„Cred că a fost o alegere evidentă pentru noi toți. De ce? Deoarece pentru noi, când ne întoarcem la ceea ce am discutat mai devreme, că toată lumea trebuie să fie reprezentată și că toate părțile Europei trebuie să facă parte din procesului decizional, am mers, ca partid, de la o țară la alta și, dacă mă uit în urmă, am fost aici ultima dată în 2012, apoi în 2014 am fost în Irlanda, iar în 2017 am fost în Malta, în țara mea, în 2018 am fost la Helsinki, bineînțeles că Bucureștiul este locul unde trebuie să fim acum”.