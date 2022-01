”Public Citizen” a trimis o scrisoare directorului executiv al Pfizer, Albert Bourla, în care solicită producătorului de medicamente să aloce cel puțin două treimi din aprovizionarea din acest an către țările în curs de dezvoltare și la un preț rezonabil, informează Reuters.

Peter Maybarduk, directorul Public Citizen spune că ceea ce se va întâmpla în acest an cu medicamentele antivirale riscă să fie o continuare a politicii din pandemie în privința vaccinurilor.

„Va fi una dintre principalele probleme ale acestui an: accesul la medicamente. Va fi o repetare extrem de descurajatoare a scenariului inechității vaccinurilor și de aceea vom lucra pentru a atenua acest lucru”, a spus Maybarduk.

Paxlovid, un instrument-cheie în tratarea COVID-19

Medicamentul Paxlovid produs de Pfizer este considerat un instrument-cheie în tratarea COVID-19, după ce un studiu clinic a arătat că a redus cu aproximativ 90% spitalizările la pacienții cu risc ridicat. Rezultatele au fost semnificativ mai bune decât cele dintr-un studiu al companiei Merck, care a produs antiviralul Molnupiravir.

Oferta de Paxlovid este extrem de limitată

Dar oferta de Paxlovid este extrem de limitată pe termen scurt. Pfizer susține că poate produce 120 de milioane de cure de tratament în acest an, cu mult sub estimarea companiei cu privire la piața pastilelor antivirale din acest an, de 250 de milioane.

Statele Unite au fost deja de acord să cumpere 20 de milioane de cure de tratament în acest an, achitând companiei Pfizer mai mult de 10,5 miliarde de dolari.

În 2022, veniturile producătorului american de medicamente ar urma să depășească cifra de 100 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor analiștilor, mai mult de jumătate din sumă provenind din vânzările medicamentului Paxlovid și ale vaccinului său pe bază de ARNmesager.

Pfizer permite altor companii să producă antiviralul său

La finele anului trecut, Pfizer a semnat un acord cu un grup sprijinit de ONU pentru a permite altor producători să fabrice pastila sa anti COVID-19, o măsură care ar putea face ca tratamentul să fie disponibil pentru mai mult de jumătate din populaţia lumii. Acordul exclude însă unele ţări mari care au suferit epidemii devastatoare de coronavirus.

De exemplu, în timp ce o companie farmaceutică braziliană ar putea obţine o licenţă pentru a produce pilula pentru export în alte ţări, medicamentul nu ar putea fi produs în mod generic pentru a fi utilizat în Brazilia.

Conform termenilor acordului, Pfizer nu va primi redevenţe pentru vânzările din ţările cu venituri mici şi va renunţa la redevenţele pentru vânzările din toate ţările vizate de acord atât timp cât COVID-19 rămâne o urgenţă de sănătate publică.

Decizia Pfizer de a împărtăşi brevetele medicamentului anti Covid-19 vine în contradicție cu refuzul companiei şi al altor producători de vaccinuri de a face publice reţetele lor de vaccinuri pentru o producţie mai largă.