Într-o dezbatere organizată de TVR cu aspiranții la alegerile prezidențiale 2024, Călin Georgescu a discutat despre o inițiativă controversată, și anume, despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Răspunsul său ferm a subliniat importanța acestuia pentru consolidarea identității naționale și a valorilor fundamentale ale țării.

În cadrul discuției de la TVR, Georgescu a fost întrebat direct dacă, în eventualitatea câștigării alegerilor, ar sprijini reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Răspunsul său a fost categoric afirmativ.

Pentru simplul fapt că, dincolo de orice fel de înțelegere a acțiunii militare, care totdeauna și-a servit țara, este o chestiune de demnitate, este o chestiune de onoare, este o chestiune de istorie națională, este o chestiune care te înnobilează, pentru simplul fapt că ai o forță interioară, cum se vede de altfel și în alte țări, care te face să înțelegi mult mai bine ce înseamnă rolul tău din punct de vedere național, din punct de vedere al interesului național, din punct de vedere al suveranității naționale și în special refacerea cultului onoarei și demnității pe care am pierdut-o de foarte mult timp”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu a făcut, de asemenea, clarificări în privința acuzațiilor care i-au fost aduse referitor la o presupusă intenție de a scoate România din NATO și Uniunea Europeană.

El a catalogat aceste afirmații drept false, explicând că prioritățile sale vizează promovarea interesului național în cadrul negocierilor internaționale.

„Vreau să fiu un preşedinte care pune ţara şi poporul lui pe primul loc: cooperare, diplomaţie, eleganţă onoare, diplomaţie continuă şi este interesul naţional pe primul loc cu toate ţările lumii, inclusiv cu NATO şi Uniunea Europeană.

Am fost acuzat că vreau să scot România din NATO şi Uniunea Europeană. Fals. Nu am spus acest lucru niciodată. Am spus însă că vreau să negociez şi vreau să pun interesul naţional pe primul loc pentru că nu putem accepta orice. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român”, a declarat Georgescu.