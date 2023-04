Simona Halep speră să revină curând pe terenul de tenis

Joi, 27 aprilie 2023, Simona Halep a vorbit pentru prima dată despre scandalul de dopaj în care este implicată, oferind detalii despre audierea ei, despre revenirea sa pe terenul de tenis și despre cum a putut face față, din punct de vedere emoțional, acuzațiilor care i-au fost aduse.

„Îmi doresc foarte mult să joc din nou pentru că iubesc acest sport și vreau să joc din nou pentru titlurile mari. Am muncit toată viața mea pentru asta. Am continuat să joc (în timpul suspendării) pentru că am avut speranța că se va rezolva cazul.

Am avut multe amânări. Nu a fost ușor să rămân concentrată, dar am făcut tot ce am putut și am rămas cât mai concentrată să lucrez și să mă antrenez cât mai mult posibil.

Până acum, tenisul a fost întotdeauna viața mea. Simt că vreau să o fac din nou atunci când mă voi întoarce. Vreau să fiu la fel de puternică ca înainte, chiar mai mult dacă este posibil.

Muncesc pentru asta și știu că mă voi lupta pentru că vor fi aproape opt luni fără să joc un meci oficial și toată presiunea care a existat în legătură cu acest caz. Cred cu tărie că, dacă muncesc din greu, pot juca din nou la cel mai înalt nivel”, a declarat, joi, Simona Halep în cadrul unui interviu acordat pentru Tennis Majors.

„La această vârstă (31 de ani), este foarte greu să pierzi zile, săptămâni și luni. Ți-e frică de accidentări. Când nu ai meciuri oficiale, este mai riscant. Când timpul trece așa, este mai greu să revii (n.r.: Halep este acum numărul 26 mondial și era în top 10 când a fost suspendată provizoriu)”, a adăugat vedeta.

Următoarea audiere a Simonei Halep va avea loc la sfârșitul lunii mai, însă există șanse să fie anulată

În cadrul acelui interviu, jucătoarea de tenis a mărturisit și cum face față, din punct de vedere emoțional, scandalului de dopaj în care este implicată.

„Nu prea știu cum mă simt pentru că situația a fost foarte grea. Din punct de vedere emoțional, este greu. Stresul este uriaș pentru că nu m-am gândit niciodată că mă voi confrunta cu așa ceva. Întotdeauna am fost împotriva dopajului deoarece sunt o mare susținătoare a sportului curat. Așa că, la început, nu am știut cum să mă descurc.

Cu timpul am încercat doar să rămân calmă și, de fapt, mă simt încrezătoare pentru că știu că sunt curată și că nu am luat nimic interzis cu bună știință. Adică: o substanță rea. Mă face să mă simt un pic mai bine, dar încerc să mă descurc cât mai bine”, a recunoscut ea.

Spre final, Simona Halep a anunțat că următorul pas este o audiere la sfârșitul lui mai 2023, „dar este foarte fragilă pentru că ITF a spus că ar putea să o anuleze”, iar dacă vor face asta, vor trece aproape opt luni de când a fost suspendată provizoriu pentru prima dată.

„Cred că nu este corect să petrec opt luni fără să fiu măcar judecată de Tribunal. Din punct de vedere emoțional, întreaga perioadă nu a fost ușoară și am simțit nevoia să vorbesc cu voce tare fanilor mei, susținătorilor mei și, de fapt, întregului public.

Sunt sigură că ei chiar vor să știe ce se întâmplă și de ce durează atât de mult. Am vrut să păstrez tăcerea până la rezolvarea cazului, dar este prea greu, așa că am simțit că ar fi foarte bine pentru mine să vorbesc despre asta cu voce tare”, a explicat Halep.