Patrick Mouratoglou a comentat declarațiile oferite de Simona Halep pe marginea întârzierii verdictului în scandalul de dopaj. În interviul acordat celor de la Tennis Majors, marea tenismenă a vorbit despre tergiversarea judecării cazului, care îi va reveni unui tribunal independent.

„Am vrut să tac până când cazul va fi rezolvat. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. Și de fapt, așa cum am spus, nu m-am descurcat foarte bine.

Dar acum simt nevoia să vorbesc cu voce tare suporterilor mei, fanilor mei și publicului, pentru că sunt sigur că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta. De aceea sunt aici astăzi”, a fost reacția Simonei Halep.

Reacția categorică a lui Patrick Mouratoglou

Platforma aleasă de Halep pentru a comunica cu fanii săi îl are drept co-fondator chiar pe Patrick Mouratoglou.

„Meriți o audiere rapidă pentru a-ți putea expune cazul și a fi judecată”, a fost mesajul lăsat de reputatul antrenor francez la postarea Simonei de pe Instagram.

Apreciere pentru sprijinul primit de la Mouratoglou

În interviul acordat de Halep pentru Tennis Majors, Simona își exprimase recunoștința față de suportul primit de la Mouratoglou în toată această perioadă de inactivitate:

„Este cu adevărat cel mai mare test din viaţa mea şi din cariera mea. Am putut conta în această provocare pe sprijinul lui Patrick, antrenorul meu, primul căruia i-am trimis un mesaj pentru a mă asigura că am înţeles scrisoarea care mi-a fost trimisă când am fost înştiinţată de testul pozitiv.

De atunci, am putut conta pe ajutorul lui în fiecare etapă. Şi tocmai pentru că a fost alături de mine, am putut descoperi adevărul.”, a spus ea.

Ultimul meci al Simonei Halep a avut loc acum 8 luni

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la US Open 2022. Jucătoarea noastră a fost informată despre testul pozitiv pe 7 octombrie 2022.

Cazul ei este judecat de o organizație independentă, Sports Resolutions. Simona este în continuare suspendată, nu a mai jucat din august 2022.

Mai exact, ea a participat la ultimul meci acum aproape opt luni, la US Open 2022. A spus mereu că este nevinovată și a cerut o audiere de urgență, doar că tribunalul londonez Sport Resolutions a amânat de mai multe ori cazul ei.