S-a întors în echipa Antenelor, după o pauză profesională survenită în urma faptului că a dat naștere unei fetițe. Este vorba despre Zizik, celebra coregrafă de la Antena Stars. Aceasta a revenit la Star Matinal, pe post de asistentă.

Frumoasă poveste de dragoste

Numele real al Zizikăi este Alexandra Negulescu. Ea se află în echipa Antena Stars de mai mulți ani, dar din 2019 a renunțat la dansul la TV, devenind mămică. A născut o fetiță și, rapid, a revenit pe micile ecrane.

Alexandra Negulescu trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu un afacerist străin. Cei doi au devenit părinţi pentru prima oară.

Zizik este o cunoscută dansatoare în rândul artiștilor. Ea a colaborat inclusiv cu Andra.

Acum face parte din echipa Star Matinal, alături de Natalia Mateuț și Mircea Eremia.

Anunț emoționant în direct

În urmă cu câteva luni, Zizik a spus in direct, în cadrul emisiunii Star Matinal că este însărcinată, atunci fiind foarte emoţionată şi a povestit la momentul respectiv că îşi doreşte enorm că bebeluşul din pântecul său să fie fetiţă şi iată că i s-a îndeplinit cel mai mare vis!

„Sunt foarte emoţionată. Am opt săptămâni, deocamdată burtica e mică. Sincer, şi eu abia am aflat. Doctorul mi-a spus că este mult mai ok şi în siguranţă până nu ştiu că analizele sunt ok, că sunt în perfectă stare.

Îmi doresc fată, iubitul meu băiat. Iubitul meu, când am făcut testul, am plâns amândoi, ne-am îmbrăţişat, tremurat, nu mi-a venit să cred că voi fi mama, am 32 de ani.

Ne-am cunoscut acum un an, el este din Germania, s-a mutat în România alături de mine”, a declarat Zizik, în direct la Star Matinal, în momentul în care a anunţat sarcina.

Activă în ultimele zile de sarcină

În urmă cu câteva zile, Zizik a postat pe contul ei de Instagram un video în care făcea repetiţii cu trupa HAPPY DANCE, dovada ca s-a simţit formidabil în timpul sarcinii, scrie infoploiesticity.ro.