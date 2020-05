Nelu Tătaru a atras atenția că odată cu încheierea stării de urgență, românii au luat cu asalt parcurile, iar punctele de frontieră sunt pline cu zeci de mii de cetățeni care se întorc din țări în care pandemie face mii de victime.

„Urmărim măsurile de relaxare, dar și regulile de desfășurare și de funcționare. Am observat o confundare a măsurile de relaxare cu o relaxare totală. Am văzut că atât unitățile economice, cât și populația, au uitat ce am stabilit. Dacă vom constata o creștere a cazurilor, vom interveni

Aceste prime zile sunt cele care dau tonul și următoarelor. Carantinarea la domiciliu a făcut ca mulți dintre concetățeni de-ai noștri să revină în țară. Ei trebuie să înțeleagă că izolarea la domiciliu trebuie respectată”, a spus Nelu Tătaru la Antena3.

Ne întoarcem la starea de urgență?

Totodată, ministrul i-a avertizat pe români că în cazul în care situația va scăpa de sub control, este posibilă reîntoarcerea la starea de urgență pentru a evita noi decese.

„Pericolul real e o reluare a transmiterii comunitare și o aducere a virusului din străinătate. La ora 24 intră în vigoare și legea covid-19.

Dacă situația scapă de sub control, atunci se poate ajunge la starea de urgență. M-a nemulțumit că cei cu care am discutat săptămâni la rând nu au respectat ce am discutat. Nu vom mai fi la fel de înțelegători.”, a adăugat Nelu Tătaru.