Retrospectiva anului 2023 în imobiliare. În 2023, apartamentele de vânzare din România au fost, în medie, cu 7% mai scumpe decât anul trecut. Românii au căutat cel mai des apartamente cu două camere (în proporție de 48%), iar orașul în care s-au tranzacționat cel mai rapid proprietățile a fost București.

Storia lansează Rezumat de Storia, un raport anual care își propune să aducă mai multă transparență pe piața imobiliară, oferind informații despre cum au evoluat prețurile, care sunt cele mai căutate proprietăți, care sunt orașele cu cele mai prietenoase sau cu cele mai ridicate prețuri, dar și multe alte date importante despre cum a arătat anul 2023 pe piața imobiliară.

„Anul 2023 s-a dovedit a fi un an dinamic pe piața imobiliară, motiv pentru care am lansat Rezumat de Storia, un raport anual gândit pentru cei aflați în căutarea unei locuințe. Scopul nostru a fost să oferim o perspectivă detaliată asupra evoluțiilor prețurilor și preferințelor în domeniul imobiliar de la an la an.

În cadrul raportului am observat lucruri previzibile, precum creșterea generală a prețurilor, dar am întâlnit și câteva aspecte care ne-au surprins. Spre exemplu, am remarcat că luna august a devenit cel mai căutat interval atât în ceea ce privește închirierile, cât și achizițiile.

Chiar dacă era un rezultat anticipat în cazul închirierilor, am fost surprinși să constatăm că românii au manifestat un interes sporit pentru achiziții imobiliare în aceeași perioadă. O explicație plauzibilă ar putea fi discutarea schimbării măsurilor fiscale, cu impact și pentru piața imobiliară, în acea perioadă, dar și inflația în scădere și IRCC-ul mai stabil,” a declarat Monica Dudău, Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare.