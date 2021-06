Primarul Aradului va tăia în carne vie! Zeci de angajaţi ai Primăriei, dar şi 16 persoane aflate în posturi de conducere vor rămâne fără un loc de muncă până la toamnă.

Călin Bibarţ, primarul liberal al municipiului Arad, a anunţat, vineri, că noua organigramă a Primăriei Arad este gata şi va fi supusă votului în următoarea şedinţă a Consiliului Local Municipal.

Organigrama Primăriei Arad se va subţia cu 360 de posturi până la toamnă. Posturile de conducere vor fi reduse şi ele cu 16, de la 75 în prezent la 59.

Organigrama va scădea de la 1.150 de angajaţi la 790 până în toamnă, însă nu este vorba despre 360 de persoane care vor fi date afară, ci doar 123. Restul de posturi erau vacante sau cu finanţare de la Guvernul României, de exemplu medicii din cabinetele şcolare, explică Primăria Arad.

Alte două direcţii, trei servicii, un birou şi patru compartimente vor fi desfiinţate, mai anunţă instituţia. 17 structuri vor fi declasate: şapte servicii se vor transforma în birouri, şase în compartimente şi patru birouri devin compartimente. Toate aceste modificări vor reduce posturile de conducere din Primăria Arad la 59, de la 75 câte sunt în prezent.

Primăria a mai explicat că se vor folosite anumite teste pentru a stabili ce angajaţi îşi vor pierde locurile de muncă.

Instituţia estimează că aceste măsuri vor duce la o economie anuală de circa 10 milioane de lei, respectiv salariile care nu vor mai trebui plătite. Primarul Aradului a explicat ce s-ar putea face cu aceşti bani.

„În acest an, Consiliul Local Municipal a trebuit să aprobe un împrumut de 100 de milioane de lei, adică 20 de milioane de euro, pentru a putea cofinanţa investiţii europene majore în Arad şi doar din această restructurare, care înseamnă reduceri atât de posturi de conducere, cât şi posturi de funcţionari de execuţie, o să avem o economie de circa două milioane de euro pe an, bani din care putem amenaja de exemplu parcul din Vlaicu (cartier în Arad – n.red.), despre care am vorbit, sau în câţiva ani să achităm împrumutul pe care l-am luat”, a precizat Călin Bibarţ.