Primarul Călin Bibarț a declarat că orașul Arad va fi monitorizat de 1.500 de camere video, parte a unui proiect evaluat la 11 milioane de euro.

Acest sistem este preconizat să fie „cel mai avansat din țară”. Sistemul va avea inteligență artificială.

Conform declarațiilor primarului, camerele vor fi amplasate în întregul oraș:

Primăria va încheia un contract de leasing pe o perioadă de trei ani pentru achiziționarea sistemului, beneficiind în acest timp de servicii de operare și întreținere. După încheierea perioadei de leasing, camerele video vor deveni proprietatea orașului.

Primarul Călin Bibarţ a afirmat că proiectul se află în etapa de studiu de fezabilitate, care a fost aprobată de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Această etapă este esențială pentru a verifica că echipamentele nu sunt specializate pentru o anumită firmă și că au capacitatea de a fi integrate în întreaga digitalizare a țării, nu doar în oraș.

După aprobarea studiului în Consiliul Local, va urma licitația pentru proiectare și execuție. Planul este ca în toamnă și iarnă să se facă proiectarea, iar anul viitor să înceapă execuția.

Pe lângă camerele care vor avea diverse funcționalități, precum citirea plăcuțelor de înmatriculare sau semnalarea incendiilor, important este și software-ul care integrează diverse aspecte, de la e-ticketing la telegestiune.

Acest sistem are capacitatea de a semnala în timp real orice problemă apărută în municipiu și de a alerta cel mai apropiat echipaj pentru intervenție rapidă.

Bibarţ a subliniat că acesta va fi cel mai performant sistem din România și singurul capabil să integreze toate celelalte sisteme.

„Suntem la faza de studiu de fezabilitate care a fost aprobat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, un demers absolut necesar care verifică pe de o parte că echipamentele nu sunt cu o dedicaţie specială, pentru o anumită firmă, precum şi faptul că ele au capacitatea de a fi integrate în tot ce înseamnă digitalizare, nu doar în oraş, ci la nivelul întregii ţări. După ce va fi aprobat studiul în Consiliul Local, urmează licitaţia pentru proiectare şi execuţie. Într-un parcurs normal, în toamnă şi iarnă urmează să se facă proiectarea, iar anul viitor să înceapă execuţia. Dincolo de camerele care vor fi pe mai multe categorii – cele care citesc plăcuţele de înmatriculare, cele care pot da alarmă cu anumite probleme din proximitatea şcolilor, cele care semnalează incendii, blocaje în trafic etc -, important este softul care integrează de la e-ticketing până la telegestiune. Sistemul are capacitatea de a semnala în mod real orice problemă care apare la nivelul municipiului şi să atenţioneze cel mai apropiat echipaj care s-ar putea deplasa la faţa locului pentru a interveni în cel mai scurt timp posibil. Va fi cel mai performant sistem din România şi singurul care are capacitatea de a le integra pe toate celelalte”, a declarat primarul Călin Bibarţ.