Potrivit Realitatea, mii de români blocaţi la graniţa dintre Marea Britanie şi Franţa din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul apariției noului tip de COVID. Unele persoane susțin că așteaptă de cel puțin 24 de ore pentru a se putea întoarce înapoi în România, iar ambasadele nu le dau niciun răspuns.

De menționat este faptul că, după ce medicii au descoperit o nouă tulpină a coronavirusului, mult mai contagioasă și cu simptome severe, zborurile din și către Marea Britanie și Irlanda de Nord au fost suspendate în România.

„Plin , plin, autocare, microbuze sute… mii se persoane sunt aici. Va dati seama oamenii si au pierdut si rabdarea. De cat timp sunteti aici? De la ora 2. 24 de ore. Am sunat la ambasada nu a raspuns nimeni”, a spus un român, pentru Realitatea.

Situația devine și mai alarmantă în conextul în care după atât de multe ore de așteptare, românii au rămas fără apă și fără mâncare.

Nu doar România a impus astfel de restricții. Mai multe țări europene precum Italia, Olanda, Franța și Polonia au închis zboururile după ce au fost raportate cazuri de infectare cu noua formă de COVID.

Ce spune Raed Arafat despre noua tulpină

Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a vorbit și el despre noua formă de COVID. Potrivit acestuia, cei care se infectează cu noua tulpină de coronavirus au aceleaşi simptome cunoscute până acum, dar că aceasta se răspândeşte mult mai repede.

De asemenea, Arafat a mai subliniat faptul că panica nu este justificată în acest sens.

”Tulpina, într-adevăr, are o contagiozitate mai mare. Cei care se îmbolnăvesc, chiar dacă creşte numărul lor şi poate să aibă un impact asupra sistemului sanitar, cei care se îmbolnăvesc nu înseamnă că va creşte şansa ca ei să aibă o boală mai gravă prin noua tulpină. Noua tulpină se pare că duce la simptomele şi la semnele şi la procentele de agravare pe care le are şi tulpina care e predominantă şi pe care am şi avut-o până acum.

Dar faptul că se răspândeşte mult mai repede, faptul că există şansa ca răspândirea ei să fie cu 70 la sută mai agresivă ca şi infecţiozitate, normal, poate să crească brusc numărul celor infectaţi”, a spus Arafat, la Digi24.

