Comisia Europeană urmează să facă astăzi un anunț important. Astăzi va preciza dacă recomandă începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a oferit lămuriri în această privință. El explică faptul că în cazul unui anunț și aviz pozitiv față de țara vecină, decizia finală va fi luată în cadrul reuniunii ce va avea loc în perioada 14 – 15 decembrie.

Siegfried Mureşan anunță că Parlamentul European își dorește un rezultat pozitiv în această privință.

Noi, Parlamentul European, suntem uniţi în a susţine începerea negocierilor de aderare. Este, în primul rând, în interesul de securitate al Europei să accelerăm integrarea europeană a Moldovei. În plus, este un moment foarte bun în relaţia UE – Republica Moldova de care nu trebuie să-l ratăm”, spune europarlamentarul.

Europarlamentarul anunță că Republica Moldova beneficiază, în prezent, de o conducere pro-europeană, care a implementat mai multe reforme decât au reușit toate guvernele anterioare. Siegfried Mureşan a vorbit și despre sprijinul uriaș oferit de UE către Moldova. Un total de 1,2 miliarde de euro a ajuns în țara vecină sub formă de „asistență financiară”.

„În acelaşi timp, Uniunea Europeană şi statele membre sunt mai hotărâte decât oricând să sprijine Republica Moldova: am mobilizat, în ultimii doi ani, peste 1,2 miliarde de euro sub formă de asistenţă financiară europeană pentru Moldova; totodată, am oferit Republicii Moldova acces la mai multe programe şi agenţii europene care aduc ţării beneficii concrete şi imediate”, afirmă el.