Ce este, de fapt, regula celor 10 minute? Pentru Steve Jobs, rezolvarea acestei probleme ar fi fost simplă: ridică-te de pe scaun și fă câțiva pași!

„O plimbare lungă era modalitatea lui preferată de a avea o conversație serioasă”, relatează biograful lui Jobs, Walter Isaacson. „Mare parte din timpul pe care l-am petrecut împreună era mergând pe jos, în liniște”, își amintește și legendarul designer Jony Ives.

De fapt, în toate cărțile care s-au scris în ultimii ani despre Steve Jobs există pasaje în care se spune că îi plăcea foarte mult să umble desculț, scrie Inc.com.

Fostul șef Apple a intuit ceva ce neuroștiința vine să demonstreze acum – mersul pe jos face creierul să funcționeze puțin mai bine, ajutându-vă să rezolvați problemele care v-au bulversat în timp ce stăteați pe scaun.

Respectați regula celor 10 minute!

De aceea, mulți experți în neuroștiință recomandă să facem ca Jobs și să respectăm regula celor 10 minute: dacă nu ați rezolvat o problemă grea după 10 minute de încercare, ridicați-vă de pe scaun și faceți o scurtă plimbare!

Recomandarea o face Mithu Storoni, profesor la Universitatea Cambridge și autoare a cărții ”Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work”. Într-o apariție recentă pe podcastul HBR IdeaCast, ea împărtășește câteva idei pentru a vă face creierul să funcționeze mai eficient, inclusiv regula celor 10 minute.

„Cunosc un manager care a adoptat o regulă: dacă stă în fața computerului cu o problemă pe care nu a reușit să o rezolve timp de 10 minute, pleacă de la birou și merge la o plimbare”, relatează Storoni.

Ori de câte ori trebuie să vii cu o idee nouă sau să rezolvi o problemă, ai nevoie de o stare mentală mai deschisă, mai relaxată, în care mintea să poată face conexiuni noi și să descopere soluții la diferitele obstacolele. Faptul că rămâi țintuit de scaun, dându-te peste cap pentru a descoperi formula salvatoare, nu va face decât să ducă la mai multă frustrare, explică ea.

De ce regula celor 10 minute va face creierul să funcționeze mai bine

Modul în care mișcați corpul schimbă modul în care gândește mintea, spune Storoni. Această perspectivă vă poate ajuta să ieșiți și dintr-o stare de conflict, susțin alți neurologi.

Mersul pe jos „te menține în starea mentală de alertă, astfel încât să nu adormi, să nu te simți letargic sau să te uiți la telefon. Dar, în același timp, atenția rămâne în mișcare, pentru că, în timp ce mergi, lucrurile se se mișcă. Prin urmare, atenția nu îți este captată de nimic, analizând problemele și încercând să le rezolve prin diferite căi”, spune ea.

Mersul pe jos te determină să te gândești la multe lucruri noi. De asemenea, te împiedică să te gândești obsesiv la o idee.

Concentrare deplină

În termeni profani, regula celor 10 minute te face să te simți împlinit pentru că te ajută să pui cap la cap anumite idei. Creierul uman este conectat pentru a evita dificultățile și a se mulțumi cu confortul, dar întârzierea inevitabilului creează o presiune suplimentară.

Pe de altă parte, a duce o misiune până la capăt ne face să ne simțim mândri și răsplătiți.

De fapt, studiile arată că îndeplinirea sarcinilor cu dificultate intermediară duce adesea la motivație intrinsecă și la dorința de a continua să studiezi și să lucrezi.

Motivația pentru dezvoltarea ulterioară duce la un alt ciclu de succes de 10 minute, iar bucla continuă. Dacă reușiți să păstrați ritmul, 10 minute se transformă adesea în 20 de minute, ceea ce poate duce, în continuare, la concentrare deplină.