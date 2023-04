M-au inspirat oamenii alături de care am lucrat

Jurnalista Iulia Marin vorbea pe rețelele de socializare despre munca ei și despre experiențele din redacțiile Recorder și Libertatea, unde a lucrat în mare parte începând din anul 2018.

„M-am angajat aici, în primăvara lui 2020, la debutul pandemiei. Am lucrat mult de acasă, cu toate avantajele și dezavantajele care vin la pachet cu asta – însingurare, dar și flexibilitate. Am scris texte repezite, texte gândite, texte despre orice îmi părea mie important. Am căutat subiecte, mai ales asta, am o tolbă plină de subiecte și, mai nou, unele care mă entuziasmează. Am făcut și greșeli, le-am corectat, am mers mai departe.

M-au inspirat oamenii alături de care am lucrat, de la reporteri la editori, oameni care petreceau timp aplecați asupra fiecărui cuvânt dintr-un text. Am trăit transformarea acestui ziar și închegarea unei redacții care astăzi și-a creat o cu totul altă imagine. Am învățat mult, tot timpul, cu fiecare subiect la care am lucrat și încă mai am multe de învățat”, spunea ea.

Iulia Marin era aptă de muncă

Potrivit documentelor din dosarul HR al Ringier România și comunicării Ringier către redacție, Iulia era aptă de muncă și se precizează că nu există nicio recomandare medicală contrară.

Potrivit legislației, în cazul în care durata concediului medical atinge sau depășește 90 de zile calendaristice într-un an, este necesar un nou control medical pentru a determina dacă persoana respectivă este sau nu aptă pentru muncă, iar o comisie de evaluare formată din medici se constituie în acest scop.

Cu toate acestea, prevederea nu se aplică în cazul jurnalistei Iuliei Marin, care în 2022 a beneficiat de un concediu medical de 41 de zile lucrătoare, echivalentul a 57 de zile calendaristice, reprezentând durata maximă a concediului medical anual în perioada în care a fost angajată la Libertatea.

Jurnalista a informat că are probleme

„Iulia Marin s-a angajat la Libertatea pe 16 martie 2020. Știam la momentul angajării că avea suferințe psihice, inclusiv o tentativă de sinucidere, dar legea română și cultura Ringier sunt incluzive. Discriminarea este interzisă atât la angajare, cât și în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. (…)

Salariul este confidențial, pentru Iulia au existat două măriri de salariu în acești trei ani, de aproximativ 20%. În afară de prima anuală generală de Crăciun, oferită tuturor angajaților Ringier, Iulia Marin a primit și bonusuri pentru valoarea muncii ei, de asemenea confidențiale.

Iulia Marin ne-a informat că are probleme, le tratează, a ales și am ales să lucrăm împreună. Toate celelalte „soluții” vehiculate în aceste zile, că oameni cu suferințe psihice nu trebuie angajați sau că trebuie să nu lucreze „la vedere”, că angajatorul e obligat ca angajatul să nu facă „nimic stresant” sau că trebuie concediați când trec prin momente grele pentru ca, eventual, compania sau colegii să nu aibă probleme, nu au nicio consistență legală”, transmite Libertatea.