Lucruri mai degrabă incredibile au apărut în ultimele zile în legătură cu sinuciderea ziaristei Iulia Marin, de la Libertatea. Coordonatorul editorial Cătălin Tolontan este investigat de departamentul de Corporate Affairs al Ringier Elveţia pentru implicarea în sinuciderea Iuliei Marin! Ancheta internă îl vizează pe coordonatorul editorial al tabloidului Libertatea şi întregul departament HR al Ringier România!

În urma scandalului mediatic monstru pornit în ultimele zile de tabloidul Libertatea, boardul Ringier Elveţia investighează acum intern moartea angajatei Iulia Marin. Ancheta Departamentului de Corporate Affairs al Ringier Elveţia vizează în principal „contribuţia” lui Cătălin Tolontan la sinuciderea colegei sale.

Se verifică dacă a fost respectată legislația

De asemenea, în cadrul acestei investigaţii corporative sunt vizaţi şi Mihnea Vasiliu, CEO Ringier România, şi întregul departament HR al Ringier România. Ancheta Ringier verifică dacă Tolontan şi departamentul HR au respectat legislaţia muncii din România, în speţă legea 487/2002 art. 540 HG 355/2007.

Articolul 540 prevede că persoană poate fi internată prin procedura de internare nevoluntară numai dacă un medic psihiatru abilitat hotărăște că persoana suferă de o tulburare psihică și consideră că:

a) din cauza acestei tulburări psihice există pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane;

b) în cazul unei persoane suferind de o tulburare psihică gravă, neinternarea ar putea antrena o gravă deteriorare a stării sale sau ar împiedica să i se acorde tratamentul adecvat.

Din comisia de anchetă a Ringier fac parte Verena Vonarburg, Head of Public Affairs of Ringier, şi Christoph Haldi, Chief People Officer of Ringier, cei care i-au chemat la raport pe Mihnea Vasiliu, CEO Ringier România, şi pe Cătălin Tolontan, coordonator editorial Libertatea.

Tolontan aruncă fumigene

Ancheta Ringier a pornit în urma scandalului public din ultimele zile şi vizează în special dovezile postate de Iulia Marin pe pagina sa de Facebook privind boala sa precum şi felul în care jurnalistul Cătălin Tolontan s-a folosit de ea implicând-o în anchete jurnalistice problematice şi agravându-i, cel mai probabil, astfel problemele medicale.

Redactorul-şef de facto, Cătălin Tolontan, explică tuturor că a angajat-o pe Iulia Marin şi a menţinut-o ca angajată în cadrul redacţiei Libertatea timp de aproape trei ani.

Totuşi, în toată această perioadă, medicul Iuliei Marin a decis şi i-a recomandat, pentru a depăşi boala, să-şi schimbe jobul sau să se orienteze spre domenii mai putin „agresive”.

Pentru a ascunde opiniei publice faptul că se află sub o investigare corporativă din partea angajatorului său, Tolontan a lansat o ploaie de fumigene în ultima perioadă pentru a-şi acoperi faptele.

Împreună cu armata de zombi sorosişti, jurnalistul Cătălin Tolontan le explică românilor şi instituţiilor că legea poate fi încălcată şi că el împreună cu colectivul de la tabloidul Libertatea au dreptul să o încalce.

Toate aceste lucruri şi toată această atitudine având în spate justificarea faptului că Tolontan şi echipa managerială de la Libertatea&Ringier România cred că sunt o forţă a binelui în România.

Pentru Cătălin Tolontan şi banda de sorosişti, Constituţia României şi legea nu trebuie respectate, cu atât mai puţin conduita morală şi regulile de bun simţ.

În cadrul investigaţiei interne, coordonatorul editorial Libertatea a fost convocat la o discuţie extrem de serioasă şi de CEO-ul local Ringier România, Mihnea Vasiliu, prima persoană care a fost contactată de departamentul de Corporate Affairs al Ringier Elveţia.