Victor Ciutacu a făcut o serie de comentarii despre cazul Iulia Marin. Realizatorul de la România TV a făcut referire și la cele două emisiuni în care a vorbit despre acest subiect și care au provocat o adevărată dezbatere din cauza abordării pe care a avut-o jurnalistul.

Într-un amplu interviu, Ciutacu a susținut că singura întrebare la care ar dori să-i răspundă colegul de la Libertatea, Cătălin Tolontan, e dacă, după tentativele de suicid şi internările repetate la Obregia, dosarul de angajat al Iuliei Marin conţine documente de la medici de specialitate care să confirme că ea mai era aptă să practice „meseria asta păcătoasă”.

Ciutacu îl întreabă public pe Tolontan de două zile

Întrebat de ce nu l-a sunat şi pe Tolontan să-l întrebe, Ciutacu a susținut că îl întreabă public de două zile şi, deşi urmăreşte, nu răspunde.

El a vorbit și despre apelul împotriva discursului practicat de postul de televiziune România TV semnat de 1500 de persoane.

„Mă gândesc că ori s-a perfecţionat propaganda, ori am devenit eu un personaj determinant pentru ţara asta plină de probleme, Sunt mai multe semnături decât pe orice apel politic împotriva domnilor Iliescu, Năstase, Ponta sau Dragnea. Mişcarea #rezist pare încă vie. Cred că doar hiberna. Pare că am trezit-o.”, a comentat jurnalistul, pentru Paginademedia.ro.

Subiectul nu a fost boala de care a suferit jurnalista

Ciutacu a ținut să explice că în emisiunile sale subiectul nu a fost boala de care a suferit jurnalista și că a stat de vorbă cu medici pe marginea acestei teme.

„În plus, am consultat legislaţia de specialitate. Şi am întrebat dacă Ringier a respectat-o. Nu mai avem voie nici să întrebăm? Noi aşa am învăţat că se face meseria, întrebând, căutând, cercetând. Un jurnalist trebuie să-şi facă meseria, una cu impact major, dacă e apt medical s-o facă. Cu toată compasiunea, diagnosticul şi simptomatologia, pe care Iulia însăşi le-a publicat cu largheţe, iar Libertatea i le-a promovat, nu au cum să nu ridice întrebări. În primul rând, asupra conduitei conducerii redacţionale”, a spus Ciutacu.

I-a citit textul despre experienţa de la Obregia

Întrebat care e legătura între calitatea unui text şi boala de care suferă, jurnalistul a răspuns scurt: cinismul. El a ținut să puncteze că nu a avut nicio legătură abordarea sa cu faptul că tânăra lucra la Libertatea.

„O să râzi, citesc zilnic Libertatea şi Gazeta. Pentru că-s unele dintre puţinele locuri în care mai găsesc subiecte de presă, nu doar comenzi propagandistice, activism politic deşănţat şi texte bulevardiere. Aşa am aflat, citind, de existenţa Iuliei Marin, aşa i-am citit textul năucitor despre experienţa de la Obregia. Ştiu, citind îmi stric ochii, dar nu pot renunţa la obişnuinţa asta păcătoasă”, a comentat el.

