O nouă demisie de la Libertatea! După concedierea lui Cătălin Tolontan acum câteva zile, pe 6 decembrie, Dan Duca şi-a anunţat şi el plecarea de la celebra publicaţie.

Într-o postare de joi după-amiază de pe pagina sa de Facebook, Dan Duca a anunţat că a discutat cu CEO-ul Ringier România şi l-a informat că pleacă din funcţia de redactor-şef la Libertatea.

El explică faptul că decizia sa vine după un lung şir de evenimente ce au avut loc în ultimul an şi jumătate. Concedieri, presiuni editoriale sau încercări de intimidare din partea unor persoane din conducerea grupului, enumeră Duca.

„Deciziile Ringier sunt greșite nu doar principial și uman, ci și strategic”, subliniază jurnalistul. El acuză conducerea Ringier că subminează munca şi reuşitele unei echipe care au transformat un tabloid în singura publicaţie de top care publica în mod constant investigaţii.

„Plec de la Libertatea

Ieri dimineață l-am informat pe CEO-ul Ringier România, Dan Puica, de decizia mea de a pleca din funcția de redactor-șef la Libertatea.

Motivele nu sunt deloc greu de intuit: lungul șir de evenimente care au avut loc în companie în ultimul an și jumătate, încercări de intimidare din partea unor persoane din conducerea grupului la adresa unora dintre colegii mei, concedierea lui Mihnea Vasiliu, concedierea lui Cătălin Țepelin, după ce împreună cu alte zeci de colegi am cerut stoparea presiunilor pe editorial de la Gazeta Sporturilor în favoarea caselor de pariuri, concedierile lui Dan Udrea și Cătălin Tolontan de la Gazetă și, cele mai recente: Tolo, Iulia Roșu și a Camelia Stan de la Libertatea, plus intenția de a mai da afară alți jurnaliști de la Libertatea.

Cred că deciziile Ringier sunt greșite nu doar principial și uman, ci și strategic, pentru că ele lovesc acum din plin în munca și în reușitele unei echipe formate din câteva zeci de jurnaliști și colaboratori de a transforma un fost tabloid în singura publicație din top 25 site-uri din România care a publicat în mod constant investigații în România. Și nu au fost deloc puține și deloc fără urmări, nu are sens să le reamintesc aici”, scrie Dan Duca pe pagina sa de Facebook.