În rechizitoriul lui Gheorghe Dincă, acesta apare descris ca fiind o persoană „cu o sexualitate exacerbată pentru vârsta sa, (constatată cu ocazia expertizei psihiatrice și a analizei comportamentale), preocupat până la obsesie de propria virilitate și convins de efectul stimulant al sexului oral”. Criminalul în vârstă de 66 de ani este de fapt un obsedat sexual.

Anumite informații ce circulă în spațiul public susțin că de când soția lui Dincă a plecat în Italia, acesta a întreţinut relaţii sexuale pasagere cu fel de fel de femei. Gheorghe Dincă era atras în mod special de femeile decăzute social sau pe care le găsea pe stradă.

S-au găsit pastile de potență în casa lui Dincă

Alte noutăți ce au apărut despre Gheorghe Dincă spun că monstrul de la Caracal lua pastile de potență, având în vedere vârsta înaintată. În timpul perchezițiilor din casa sa, anchetatorii au găsit un plic cu o seringă goală, o cremă care se foloseşte pentru dureri reumatisme, musculare şi articulare, dar şi pastile de potenţă.

Mai exact, s-au găsit cinci plicuri de POTENT PLUS. Aceste capsule sunt indicate în caz de impotenţă, pentru amplificarea plăcerii sexuale, pentru combaterea epuizării şi stresului, dar şi pentru îmbunătăţirea rezistenţei la efort fizic. În plus, au fost găsite și trei prezervative în portbagajul mașinii lui Dincă.

Din ce în ce mai multe informații ies la iveală în cazul lui Gheorghe Dincă, autorul crimelor din Caracal. Acesta a declarat că le-a ucis cu bestialitate pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Însă, până în momentul de față procurorii nu au descoperit dovezi care să susțină afirmațiile lui Dincă. Cazul Caracal este încă în desfășurare.

