Recep Tayyip Erdogan şi-a revendicat victoria în turul doi al alegerilor prezidenţiale din Turcia. Potrivit preşedintelui Consiliului Suprem Electoral truc (YSK), Ahmet Yener, Recep Yayyip Erdogan a obţinut 52,1% din voturi, iar adversarul său Kemal Kiliçdaroglu 47,9%.

„Naţiunea noastră ne-a încredinţat responsabilitatea de a guverna pentru următorii cinci ani. Ne vom respecta promisiunile făcute poporului. Aceste alegeri au demonstrat că nimeni nu poate ataca realizările acestei ţări”, le-a spus Recep Tayyip Erdogan simpatizanţilor săi în timp ce se afla pe plafonul unui autobuz din faţa reşedinţei sale, relatează agenția de presă AFP.

Recep Tayyip Erdogan a fost deja felicitat pentru victoria sa de către președintele Camerei Deputaților din România, Marcel Ciolacu, premierul Ungariei, Viktor Orban, și Emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

„Turcia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai României! Realegerea președintelui Recep Tayyip Erdogan oferă garanția dezvoltării în continuare a Parteneriatul nostru Strategic, în cadrul NATO. Menținerea securității la Marea Neagră este vitală în acest context geo-strategic tensionat.

Mai mult, Turcia este unul dintre partenerii comerciali tradiționali ai României și mizăm pe stimularea relațiilor economice și în viitor. Firmele turcești prezente în România au o contribuție importantă, inclusiv în domeniul infrastructurii de transport, componentă esențială pentru dezvoltarea economiilor noastre”, a scris, duminică, Marcel Ciolacu pe contul său de Facebook.

„Felicitări Președintelui Recep Tayyip Erdogan pentru victoria sa electorală incontestabilă! Felicitări, domnule președinte!”, a scris, duminică, Viktor Orban pe contul său de Twitter.

„Dragul meu frate, Recep Tayyip Erdogan, felicitări pentru victoria ta și îți doresc succes și să realizezi în Turcia ceea ce aspiră poporul turc fratern în materie de progres și prosperitate. Fie ca relațiile puternice ale celor două țări ale noastre să continue dezvoltarea și creșterea”, a scris, duminică, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani pe contul său de Twitter.

