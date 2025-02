Blocul conservator german CDU/CSU a câștigat alegerile parlamentare de duminică, obținând 29% din voturi, conform exit-poll-urilor publicate de Deutsche Welle.

Pe locul al doilea s-a clasat partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), cu 19,5%, în timp ce social-democrații de la SPD ar fi obținut 16%.

Președintele SUA, Donald Trump, a felicitat formațiunea conservatoare pentru rezultat, afirmând pe platforma sa Truth Social că partidul conservator din Germania pare să fi câștigat alegerile mult așteptate.

El a subliniat că, asemenea situației din Statele Unite, poporul german s-ar fi săturat de o agendă pe care a descris-o ca fiind lipsită de rațiune, mai ales în domeniile energiei și imigrației.

Totodată, liderul american a considerat această zi ca fiind una importantă atât pentru Germania, cât și pentru SUA sub conducerea sa, transmițând felicitări și exprimând speranța pentru noi victorii.

În tot acest timp, Elon Musk, unul dintre oamenii-cheie ai noii administrații Trump, și-a exprimat sprijinul continuu pentru AfD în această campanie electorală.

Și președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a salutat succesul CDU/CSU, transmițând că așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu liderii conservatori germani pentru întărirea relațiilor bilaterale și a securității europene, mai ales în actualul context internațional dificil.

Congratulations to @_FriedrichMerz & our friends from the CDU/CSU for winning the parliamentary elections in Germany. I look forward to working together to strengthen our bilateral relations & the continent’s security in these troubled times.

