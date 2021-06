Azi e o zi specială în viaţa vedetei Antenei 1, Răzvan Simion. Prezentatorul emisiunii Super Neatza cu Răzvan şi Dani a făcut o dezvăluire la care nimeni nu se aştepta.

Clipe grele pentru Răzvan Simion

Răzvan Simion i-a urat La mulţi ani mamei sale. Astăzi este ziua de naştere a acesteia. După ce i-a urat toate cele bune mamei sale, Răzvan Simion a rememorat o întâmplare din urmă cu mulţi ani. Acesta a dezvăluit cum a trecut printr-o noapte de beţie în timpul facultăţii.

Acesta a încercat să scape de mahmureală cu ajutorul unui fel de mâncare, salată de conopidă, trimis de mama lui. ce a ieşit, a devăluit chiar vedeta de la Antena 1.

“Este ziua mamei mele. La mulţi ani mami. Petrecerea mai apoi. tata în iulie si mama in iunie. E foarte bine. M-am mai micşorat un pic, dar e bine. O iubesc pe mama. Aşa se face la televizor.

Când am văzut conopida asta mi-am adus aminte de mama. Îmi trimitea 1-2 kg de salata de conopidă cu multă maioneză şi usturoi.

Într-o noapte am făcut nişte seminarii noaptea în aula magna la fabrica de bere. Am mâncat 2 kg atunci şi de atunci nu am mai putut să mănânc deloc salată de conopidă”, a explicat Răzvan Simion la Super Neatza.