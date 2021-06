Răzvan Simion, mesaj subtil despre Lidia Buble: Eu nu mai am probleme de genul

Recent, după prezentarea unui material referitor la problemele ce pot apărea în cuplu atunci când vine vorba de destinația vacanței, Răzvan Simion a declarat în direct că el nu mai are astfel de probleme de un an și ceva. Acesta a lăsat să se înțeleagă că în perioada în care era într-o relație cu artista Lidia Buble, cei doi aveau neînțelegeri pe tema alegerii destinației de vacanță.

“Eu de un an și ceva nu am probleme de genul asta un an si ceva, de genul unde să merg în vacanță”, a spus Răzvan Simion.