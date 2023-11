Război în Israel. Duminică, 5 noiembrie 2023, ambasadorul Israelului la București, Reuven Azar, a vorbit despre acuzațiile Palestinei aduse armatei israeliene, conform cărora soldații israelieni ar fi atacat ambulanţe, şcoli şi moschei pentru a eradica infrastructura Hamas.

Potrivit spuselor sale, „infrastructura lor (n.r. Hamas) se găsește sub aceste spitale şcoli şi moschei, astfel, Hamas se folosește de palestinieni drept scut uman şi mai mult îi împiedică pe civili să părăsească zona, împușcând-i.” Ba mai mult, „Hamas împiedică eliberarea ostaticilor din Gaza”, fiind „responsabil pentru aceste crime de război.” Situaţia este tragică, avertizează el. Totuși, soldații israelieni sunt „deciși să eliminăm Hamas”.

Reuven Azar a reamintit că „întreaga lume susţine Israelul şi eliminarea Hamas pentru că oamenii înțeleg că practic va urma Occidentul.

SUA se pregătesc de extinderea războiului din Israel?

SUA au anunțat recent că un submarin nuclear din clasa Ohio a ajuns în zona operațională a Comandamentului Central al SUA. Luni, 6 noiembrie 2023, oficialii americani au publicat o fotografie cu acel submarin trecând prin Canalul Suez. Momentan, nu se știe dacă acel submarin transportă rachete de croazieră Tomahawk sau rachete balistice Trident-II. Totuși, este un plus pentru forța de descurajare americană din regiune.

Comandamentul Central al SUA a publicat, duminică, și o imagine a unui bombardier B-1 cu capacitate nucleară care operează în Orientul Mijlociu.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023