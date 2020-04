Deși nu mai vrea să aibă de-a face cu Andreea Bălan, actorul încă mai merge la ea acasă pentru a le vizita pe cele două fetițe, Ella și Clara. Acesta nu ratează nicio ocazie să posteze pe conturile sale de socializare poze cu micutele.

Pe pagina sa de Instagram a postat mai multe imagini și un filmuleț în care apare alături de copiii lui. Într-una dintre fotografii se poate vedea că cei trei se distrează de minune, deși Clara pare puțin contrariată de ce se întâmplă.

Ce spunea recent Andreea Bălan despre despărțire

Vedeta afirma că nu și-a dorit acest lucru și a tot sperat că George se va întoarce acasă și că-și va da seama că greșește pentru ca fetițele lor să poată crește într-o familie în care mama și tatăl lor să fie împreună. Andreea a recunoscut însă că poate au greșit amândoi în această relație, dar nu se aștepta să se despartă așa repede.

„Într-o relație greșesc amândoi și când se ajunge la o despărțire ambii au greșit. Unul mai mult, celălalt mai puțin, doar că în situația de față… Eu eram ok, eram fericită, nu aveam prea multe să-i reproșez. Eu am început să-i reproșez în decembrie când și-a schimbat comportamentul. Nu pot să dau detalii prea multe pentru că nu vreau ca mai târziu fetițele mele să vadă. Dar pot să vă spun în mare că discuțiile au început în luna decembrie. Nu era la fel de drăgăstos, la fel de afectuos, mai lipsea nopți de acasă și la un moment dat când l-am întrebat ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Apoi am plecat în vacanță. În vacanță a fost bine”, a mai spus Andreea Bălan.