„Aşa cum am anunţat în urmă cu două zile, în Consiliul European de joi nu s-a discutat oficial nimic despre extinderea Spaţiului Schengen în 2023. Nicio referire la România sau Bulgaria. Discuţiile bilaterale din pauze sau solicitările noastre, exprimate prin preşedintele care ne îndemâna să nu facem nimic, nu au fost auzite de nimeni”, a scris acesta pe Facebook.

Eugen Tomac este pesimist în legătură cu Schengen

Potrivit liderului PMP, singura mențiune în legătură cu Schengen este despre Croația, căreia i s-a urat bun venit în spațiul de liberă circulație.

„Acesta este crudul adevăr, am înregistrat un eşec de proporţii, o umilinţă cruntă pe linie. Dar, evident, vina e la alţii”, a mai scris Eugen Tomac.

Acesta a spus și în cadrul emisiunii „Be EU” că nu crede că România va intra în spațiul Schengen anul viitor.

„Am citit cum multă atenție prioritățile președinției suedeze, nici vorbă de extinderea spațiului Schengen„, a spus liderul PMP.

România nu ar fi trebuit să se dezlipească de Croația

În aceeași emisiune, Eugen Tomac a spus că o greșeală uriașă pe care a făcut-o România a fost să se dezlipească de Croația.

„Cred că am greșit fundamental în momentul în care am acceptat să ne decuplăm de Croația. Spațiul Schengen trebuia să se extindă pentru toate statele care îndeplineau criteriile, ori în momentul în care, în Parlament sau în Consiliu, s-a acceptat această discuție, evident că a fost o greșeală, din punctul meu de vedere, extrem de periculoasă, care ne-a costat.

În felul acesta, anumite state au putut să se poziționeze ferm, spunând că da, Croația merită, dar România și Bulgaria nu. Aici cred că a fost o eroare politică, pe care am gestionat-o foarte prost, pentru că dacă am fi rămas așa cum s-a discutat inițial în Parlament, anume România-Bulgaria-Croația, cea din urmă intrând în 2013 în UE, iar noi fiind invitați să aderăm la spațiul Schengen încă din 2011.

S-a produs, prin urmare, o schimbare privind această chestiune, iar cei care au decis să ne decuplăm de Croația trebuie să aibă și explicațiile. Eu consider că în momentul în care am acceptat acest lucru, practic am creat prilejul pentru ca țara noastră și Bulgaria să fie puse în această situație imposibilă și, evident, cu costuri foarte mari.

Mai mult decât atât, eu cred că am procedat greșit pentru că nu am explicat un lucru atât de simplu, anume faptul că se încalcă două drepturi fundamentale ale Uniunii Europene, libertatea de circulație a persoanelor și libertatea de circulație a bunurilor”, a declarat acesta.