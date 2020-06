Diana și Răzvan au fost împreună încă de pe vremea facultății, iar despărțirea a afectat-o destul de dur pe aceasta. Acum, însă, odată cu anunțul momentului privind despărșirea lui Răzvan și a Lidiei, rolurile s-au inversat.

Diana Simion este în culmea fericirii. Aceasta are o relație cu un om de afaceri timișorean, pe care a făcut-o publică anul trecut. Relația este una destul de strânsă, iar zilele trecute cei doi au mai făcut un pas important în viața lor: au mers împreună în fața altarului.

Fosta soție a lui Răzvan Simion, dusă la altar

Cei doi au devenit părinții spirituali ai unei fetițe. Cuplul a acceptat să devină nași cu toate că nu sunt căsătoriți oficial, la solicitarea părinților micuței, care le sunt prieteni foarte buni.

Se pare că pentru cei doi, lucrurile merg într-o direcție pozitivă și nu ar fi exclus ca în curând, aceștia să își unească destinele.

De cealaltă parte, însă, Răzvan Simion suferă. Acesta a confirmat ceea ce presa a anunțat de acum câteva zile și anume, despărțirea de Lidia Buble.

„Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit.

De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept“, este mesajul de pe Instagram, prin care Răzvan justifică despărţirea de Lidia