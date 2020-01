Victor Costache spune că în cazul femeii s-au făcut „erori care pleacă de la ABC-ul chirurgical”. Alergia la iod a fost diagnosticată greșit.

„S-a ignorat o procedura folosita pe scara larga la nivel national, procedura de dezinfectie a tegumentelor, unde se foloseste in prima instanta betadina. S-a diagnosticat gresit alergia la iod. In ambele interventii chirurgicale a foat folosita aceasta substanta cu continut de etanol de 89%,un risc combustional major. In acest context de biocid utilizat gresit si risc combustional major s-a folosit bisturiu electric”, a zis ministrul Sănătății, care a prezentat rezultatele Corpului de Control.

Acestea nu sunt singurele greșeli, potrivit declarațiilor lui Victor Costache, în raport apar și alte nereguli în cazul de la Floreasca.

Operația a fost făcută de un medic rezident.

„Niciunul din medicii aflați în echipa operatorie nu se afla în echipa de gardă. S-a intervenit la 9 dimineața, iar în echipa operatorie s-a preferat să se intervină cu un medic rezident și apoi de un medic specialist, chemat de acasă, în loc de medicii primari care erau de gardă în spital”, a subliniat Costache. Mai mult, conform sursei menționate, medicii rezidenți trebuie să fie supravegheați în timpul operațiilor, lucru care nu s-a întâmplat.

Mircea Beuran a fost demis în urma raportului

Luni, Ministerul Sănătății a anunțat faptul că Mircea Beuran a fost demis de la șefia Secției de Chirurgie din Spitalul Floreasca, după ce cercetarea efectuată de conducerea unității arată femeia a ars din cauza unei erori umane a echipei operatorii.

Mircea Beuran va putea profesa în continuare. Medicul a precizat de mai multe ori că el nu se afla în sala de operație atunci când a izbucnit incendiul, fiind chemat să ajute echipa medicală.

În ceea ce privește celelalte persoane implicate, medicii, asistentele și spitalul au primit amenzi de 30.000 lei.

Ministerul Sănătății a primit raportul cercetării administrative efectuate de conducerea Spitalului Clinic de Urgență București, după ce o pacientă în vârstă de 66 de ani a ars pe masa de operații de la Floreasca, iar ulterior a murit.

