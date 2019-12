Acesta a transmis totodată condoleanțe familiei și speră la o rezolvare corectă în acest caz.

„Transmit sincere condoleanțe familiei celei trecute în neființă și le transmit public că voi lupta pentru aflarea adevărului și pedepsirea celor vinovați!

Se pare că femeia suferea de cancer pancreatic, iar în urma incidentului din 22 decembrie, femeia a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului.

La o săptămână după eroarea medicală de la Spitalul Floreasca, autoritățile încă încearcă să stabilească exact vinovații. În acest moment au loc trei anchete: una demarată de conducerea spitalului, una a Ministerului Sănătății și alta începută de Poliția Capitalei.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan a precizat că incendiul s-a produs după ce bisturiul electric a fost folosit cu un biocid, deși instrucțiunile aparatului interzic această combinație.

Potrivit informațiilor obținute astăzi de Digi24, biocidul ar fi fost un dezinfectant pentru mâini, folosit pentru că pacienta era alergică la iod.

„Acest accident combustional intrachirurghical e rezultatul combinației dintre un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentului pacientului cu concentrație ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile și folosirea unui electro-bisturiu. Este foarte probabil ca, din intersecția acestor 3 elemente să se fi produs incendiul.

Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea câmpului operator, tegumentelor pacientului. Acel biocid are autorizație să fie folosit în acest sens. Problema este că electro-bisturiul are în specificația tehnică interdicția de a fi folosit în combinație cu acest biocid”, a spus acesta.

Medicul care a semnat protocolul operator nu era la spital

Medicul Mircea Beuran, care a semnat protocolul operator în acest caz, a reiterat la Digi24 că nu se afla în sala de operație atunci când pacienta a luat foc.

„Eu am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul cu arsul și pacienta fusese mutată dintr-o sală în altă sală. Echipa am găsit-o șocată, speriată de evenimentul respectiv. Am continuat operația operația și am finalizat-o.(…) Am parafat protocolul operator.

Au exista încă 2 chirurgi. Aceștia au fost acolo. Regula este ca cel cu grad cel mai mare – operând și finalizând operația am pus această parafă. Lipsa de parafă nu înseamnă ca nu sunt trecuți, ei (cei doi chirurgi n.r.) sunt trecuți”, spune medicul Mircea Beuran, la Digi24.

Mircea Beuran a mai povestit că a mai operat-o pe pacientă, deoarece era un caz foarte crtitic și nimeni nu a vrut să își asume niciun risc.