Cazul Elodia Ghinescu a ținut toată România cu sufletul la gură în urma cu 17 ani. Mama ei a trecut prin chinuri cumplite în tot acest timp și a încercat să găsească mai multe răspunsuri. Ea consideră că cel care i-ar fi ucis fiica a stat prea puțin în spatele gratiilor.

Anchetatorii sunt de părere că fostul polițist Cristian Cioacă ar fi omorât-o în noaptea de 29 spre 30 august 2007, în urma unui conflict. Din acel moment, Emilia Ghinescu a trebuit să îndure multă suferință.

Ea a primit recent și o altă lovitură. Fostul polițist a fost liberat condiționat în august 2023, după 9 ani de închisoare, din totalul de 15 ani și 8 luni. Amintim că el este primul condamnat din România în lipsa unui cadavru.

În acest context, mama îndurerată a Elodiei spune că cel care i-ar fi ucis fiica a stat prea puțin în spatele gratiilor.

Fostul polițist a cerut să fie eliberat condiționat pentru bună purtare.

Ea a declarat la Antena Stars că numărul de ani petrecut în spatele gratiilor este „foarte mic”. Emilia Ghinescu argumentează că „un om care a săvârșit o crimă ar trebui închis pe viață”, deoarece „oricând poate să mai facă același lucru”.

Mama îndurerată a mai spus și că „nu există cadavru”, în contextul în care „nu știm ce a făcut”.

Emilia Ghinescu a făcut o altă dezvăluire cumplită. Mai precis, femeia spune că spune că nu mai ține legătura cu nepotul ei deoarece i s-a interzis acest lucru, chiar dacă avea dreptul legal de a-l lua pe cel mic în weekend-uri și vacanțe.

„Nu mai țin legătura cu nepotul meu pentru că mi s-a interzis de când era băiețelul în clasa a II-a. Nu a vrut să îl mai lase. Noi obținusem legal să vină în weekend sau vara, dar nu i-a mai dat voie. Nu am mai vorbit cu el de când avea 9 ani, de aproape 10 ani. Nu mai știu absolut nimic de el. L-a format în așa fel, ce i-o fi spus, tot felul de prostii, acum e băiat mare și consider că ar trebui el să vină și să ne caute. E major”, a mai spus Emilia Ghinescu.

Ea a fost întrebat și ce i-ar spune lui Cristian Cioacă dacă l-ar avea în fața ochilor. Astfel, Emilia Ghinescu a oferit un răspuns sfâșietor.

„În primul rând am vrut să îi spun atunci, când a săvârșit crima, după câteva zile. El s-a ascuns de noi un an de zile. Nu l-am văzut. După un an de zile m-a sunat și mi-a spus că nu am să o mai văd pe Elodia niciodată, nici vie, nici moartă. Păi ce am constatat din acest cuvânt al lui? Că el a omorât-o, normal. L-aș întreba de ce a nenorocit băiețelul și de ce mi-a omorât copilul. Și că e un nenorocit i-aș mai spune”, a răbufnit Emilia Ghinescu.