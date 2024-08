La 17 ani de la dispariția Elodiei, mama acesteia, Emilia Ghinescu, a făcut declarații emoționante, la emisiunea „Viața fără filtru” a lui Mădălin Ionescu. Femeia vizitează zilnic un mormânt gol pentru a aprinde o lumânare.

Cristian Cioacă a fost condamnat la închisoare și și-a ispășit pedeapsa. A petrecut 9 ani într-o închisoare de maximă siguranță din România, unde a fost un deținut model. El a fost eliberat după aproape un deceniu de detenție.

În prezent, la 17 ani de la dispariția fiicei sale, Emilia Ghinescu, mama Elodiei, consideră că pedeapsa primită de Cioacă a fost insuficientă. Fostul polițist a solicitat eliberarea condiționată pentru comportament bun.

Emilia Ghinescu a declarat că nu mai are contact cu nepotul ei, deși avea dreptul legal de a-l lua pe copil în weekend-uri și în vacanțe. Acest lucru i-a fost interzis, în ciuda drepturilor sale legale.

Întrebată de Mădălin Ionescu ce i-ar spune lui Cristian Cioacă dacă l-ar avea în fața sa, mama Elodiei Ghinescu a spus că i-ar cere să-i explice de ce și-a ucis fiica.

„În primul rând am vrut să îi spun atunci, când a săvârșit crimă, după câteva zile. El s-a ascuns de noi un an de zile. Nu l-am văzut. După un an de zile m-a sunat și mi-a spus că nu am să o mai văd pe Elodia niciodată, nici vie, nici moartă. Păi ce am constatat din acest cuvânt al lui? Că el a omorât-o, normal. L-aș întreba de ce a nenorocit băiețelul și de ce mi-a omorât copilul. Și că e un nenorocit i-aș mai spune”, spune femeia.

Femeia spune că Elodia are un mormânt gol. Emilia Ghinescu a spus că merge zilnic la mormântul fiicei sale și că simte că trebuie să facă asta. Ea a adăugat că, din punctul său de vedere, Elodia a fost omorâtă, deoarece, indiferent de locul în care s-ar fi aflat, fiica sa ar fi găsit o modalitate de a o contacta.

În cadrul aceleiași emisiuni, prezentatorul Mădălin Ionescu a declarat că are informații că fostul polițist ar fi șofer pe TIR și că ar fi fost surprins în zona Hunedoara.

Din câte se pare, Cristian Cioacă a reușit să se reprofileze, să ia viața de la capăt și să își câștige existența după perioada petrecută în spatele gratiilor. În urmă cu aproximativ un an, atunci când a ieșit din închisoare, Cristian Cioacă nu a dorit să ofere prea multe declarații, însă a dorit să transmită că pentru el va începe o nouă viață.

„Today is the first day of the rest of my life.(Astăzi e prima zi din restul vieţii mele) Nu știu câte cărți o să scriu, habar nu am. Nu știu ce o să fac. (…) Pentru mine viața nu a fost normală”, le-a spus fostul polițist reporterilor, la ieșirea din arest.